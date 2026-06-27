L'Olympique de Marseille choisit la Côte d'Ivoire pour sa préparation estivale

L’Olympique de Marseille effectuera sa préparation estivale pour la saison 2026-2027 en Côte d’Ivoire. D’après Foot Mercato, le 27 juin, le club marseillais a opté pour un stage de pré-saison sur le continent africain, dans le cadre du programme mis en place pour l’été sous la future direction de Bruno Genesio.

La reprise commencera d’abord à La Commanderie, le centre d’entraînement du club, entre le 5 et le 7 juillet. Cette première phase permettra de lancer la préparation physique et de réaliser les examens médicaux initiaux avant le départ vers l’Afrique de l’Ouest, où l’équipe poursuivra sa montée en régime en vue des matchs amicaux de préparation.

Un nouveau cycle après une saison en demi-teinte

La saison 2025-2026 aura laissé des traces à Marseille. Le club a terminé troisième de Ligue 1, se qualifiant directement pour la prochaine Ligue des Champions — mais dans un cadre institutionnel agité. Roberto De Zerbi a été séparé du club le 11 février 2026, après une élimination dès la phase de ligue de la C1 — les Marseillais avaient terminé 25e sur 36 — et une série de résultats insuffisants en championnat. Son intérimaire Habib Beye avait pris le relais jusqu’à la fin de l’exercice.

L’un des moments marquants de la saison restera la victoire contre le PSG au Vélodrome le 22 septembre 2025, mettant fin à quatorze années sans succès à domicile en championnat face à l’ennemi parisien. Mais cette embellie n’avait pas suffi à stabiliser le projet sportif, bousculé par les départs annoncés de Medhi Benatia — finalement maintenu à son poste à la demande du propriétaire Frank McCourt — et une gouvernance durablement fragilisée.

Genesio pour repartir sur des bases solides

Bruno Genesio, 59 ans, devrait prendre les rênes du club. L’ancien entraîneur du LOSC Lille — qui quitté le poste le 25 mai 2026 à l’issue de son contrat — a conduit les Dogues à une troisième place de Ligue 1 lors de la saison écoulée et s’est distingué en Ligue des Champions en éliminant le Fenerbahçe de José Mourinho et en battant le Real Madrid de Carlo Ancelotti, ainsi que l’Atlético Madrid de Diego Simeone. Il a par ailleurs été sacré entraîneur français de l’année par France Football en 2025.

Ce choix de la Côte d’Ivoire pour la préparation traduit une démarche de rupture assumée, loin des circuits traditionnels des présaisons européennes. Pendant que l’OL prépare un stage en Bavière fin juillet et affrontera le Real Betis le 29 juillet à Cadix, d’autres clubs de Ligue 1 ont déjà tracé leur feuille de route estivale. Le RC Lens reprendra l’entraînement le 9 juillet à la Gaillette avant de s’envoler vers l’Italie pour la Como Cup (28 juillet–1er août), un tournoi qui réunira Villarreal, Crystal Palace, Famalicao et Al-Ula. Les Sang et Or affronteront ensuite Sunderland le 8 août à Bollaert-Delelis pour le Trophée 1906, avant le Trophée des Champions face au PSG à la mi-août. De son côté, le Paris Saint-Germain a officialisé un match de pré-saison contre Manchester United le 8 août au stade Ullevi de Göteborg, en Suède. Pour tous ces clubs, la fenêtre mercato ouverte depuis le 1er juin et fermée le 1er septembre 2026 à 19h59.

La reprise de la Ligue 1 2026-2027 sera le premier test pour évaluer la forme du groupe phocéen après son retour de Côte d’Ivoire.