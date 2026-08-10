Mondial féminin 2027 : 18 pays ont déjà validé leur billet pour le Brésil

Le Cameroun a décroché dimanche 9 août sa qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 en éliminant le Nigeria 1-0 en quarts de finale de la CAN féminine 2026 au Maroc. Cette victoire a permis aux Lionnes indomptables d’atteindre le dernier carré et de rejoindre les 17 autres nations déjà qualifiées pour le tournoi prévu au Brésil.

Le Mondial réunira 32 sélections. À ce stade, 18 billets ont donc déjà été attribués, soit plus de la moitié du tableau final.

Quatre représentants africains déjà connus

L’Afrique compte désormais quatre qualifiés : Algérie, Cameroun, Malawi et Maroc. La CAN féminine 2026 joue directement le rôle de tournoi qualificatif pour le Mondial : les quatre équipes qui atteignent les demi-finales obtiennent leur billet pour le Brésil. La CAF avait fixé ce principe avant le début de la compétition.

Le parcours du Malawi constitue l’une des principales particularités de cette liste. Les Malawiennes ont battu le Ghana 2-1 en quarts de finale, après avoir été menées au score. Temwa Chawinga a égalisé avant que Rose Kadzere ne donne l’avantage à son équipe à la 79e minute. Selon la CAF, cette qualification constitue une première pour le Malawi en Coupe du monde féminine.

L’Algérie s’est également assuré une première participation au Mondial féminin après sa qualification pour les demi-finales de la CAN.

La bataille africaine n’est toutefois pas totalement terminée. Les équipes éliminées en quarts de finale disposent encore d’une voie vers le tournoi mondial grâce aux barrages. Le Nigeria, battu par le Cameroun, doit ainsi encore disputer une rencontre de barrage contre l’Afrique du Sud pour tenter de conserver ses chances.

Six équipes asiatiques déjà qualifiées

L’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, les Philippines et la Corée du Sud représentent pour l’instant l’Asie.

Ces six qualifications ont été attribuées lors de la Coupe d’Asie féminine 2026 organisée en Australie. Les quatre demi-finalistes ont obtenu leur qualification directe, tandis que les deux autres billets ont été attribués à l’issue des matches de barrage disputés par les équipes éliminées en quarts de finale.

Europe et Amériques complètent la liste

L’Europe compte quatre représentants : Danemark, France, Allemagne et Espagne. La Nouvelle-Zélande est pour sa part la seule sélection qualifiée de l’Océanie à ce jour.

En Amérique du Sud, Argentine, Brésil, pays hôte, et Colombie ont déjà obtenu leur place. Le Brésil bénéficie de sa qualification automatique en tant que pays organisateur. Le tableau reste donc ouvert : 14 places doivent encore être attribuées avant le coup d’envoi du Mondial féminin 2027.

Liste des pays qualifiés à ce jour pour le Mondial féminin 2027