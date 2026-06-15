Mondial 2026 : la Tunisie limoge son sélectionneur après la défaite (5-1) contre la Suède

La Fédération tunisienne de football a officiellement mis fin aux fonctions de Sabri Lamouchi ce lundi 15 juin, quelques heures seulement après la déroute des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1) à Monterrey, lors du premier match de la phase de groupes du Mondial 2026.

Une décision prise en urgence

Nommé en janvier dernier et sous contrat jusqu’en 2028, Lamouchi n’aura donc dirigé qu’un seul match à la Coupe du monde. La fédération a réuni ses membres en séance d’urgence dans la soirée et tranché rapidement. « Il a été officiellement convenu de licencier l’entraîneur Sabri Lamouchi », a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux.

La défaite de dimanche représente l’une des plus lourdes de l’histoire de la Tunisie en Coupe du monde. La Suède avait ouvert le score dès la 7e minute par Yasin Ayari — joueur d’origine tunisienne —, avant qu’Alexander Isak ne double la mise. Mohamed Amine Ben Hmida avait réduit l’écart à la 43e minute d’une tête au premier poteau, mais la deuxième période a viré à la correction : Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg et un nouveau but d’Ayari ont enfoncé des Aigles de Carthage incapables de tenir le rythme.

En zone mixte, le joueur Ben Hmida a présenté « ses excuses au public tunisien », reconnaissant l’ampleur de la performance ratée. Lamouchi, lui, évoquait encore « des erreurs individuelles » et fixait son regard sur le prochain match avant d’apprendre son limogeage.

Mondher Kebaier nommé intérimaire pour la suite du tournoi

La fédération a désigné Mondher Kebaier pour assurer la direction technique de l’équipe jusqu’à la fin de la compétition. Ancien sélectionneur des Aigles de Carthage entre 2019 et 2022, Kebaier se trouvait déjà dans la délégation tunisienne basée à Monterrey. Selon Sport News Africa, il devrait conserver le staff technique en place et pourrait être épaulé par le sélectionneur des moins de 23 ans.

La préparation de Lamouchi avait pourtant suscité des signaux d’alarme : la Tunisie avait encaissé cinq buts face à la Belgique et s’était inclinée contre l’Autriche lors de ses matches amicaux. Ce revers au Mondial, le plus large de son parcours, a été le facteur déclencheur d’une décision que certains au sein de la fédération envisageaient déjà. La Tunisie, dernière du groupe F avec zéro point, affrontera le Japon le 21 juin prochain, avant de clore sa phase de groupes face aux Pays-Bas.