Mondial 2026: Mbappé traité de Mobutu pour avoir tendu son brassard à l'arbitre

Une simple séquence de football a relancé une vague de détournements massifs sur les réseaux sociaux autour de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France. Lors du match du Mondial 2026 face à la Norvège, l’attaquant français a été au centre d’une controverse virale après un geste impliquant le brassard de capitaine et l’arbitre Anthony Taylor, une scène rapidement interprétée et amplifiée en ligne.

Selon les images relayées sur les plateformes sociales, Mbappé, remplacé en fin de rencontre, n’aurait pas remis directement le brassard à son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Il l’aurait d’abord transmis à l’arbitre, chargé ensuite de le remettre au joueur désigné. Un détail logistique devenu viral, transformé en séquence humoristique et polémique sur plusieurs réseaux sociaux.

Une scène de terrain transformée en phénomène viral

La rencontre, remportée par la France sur le score de 4-1 avec une performance offensive marquée de deux passes décisives de Mbappé, a été éclipsée par cet épisode de fin de match. La sortie du capitaine à la 87e minute a déclenché une avalanche de commentaires, notamment autour de son interaction avec le corps arbitral.

La FIFA encadre les procédures de remplacement et de transmission des brassards, une pratique souvent confiée aux officiels pour éviter les pertes de temps ou les confusions lors des changements multiples en fin de match. Aucun communiqué officiel n’a toutefois signalé d’infraction ou d’incident disciplinaire lié à cette séquence.

Le retour du mème « Mbappé le Dictateur » sur les réseaux sociaux

Cette scène a immédiatement ravivé un mème déjà bien installé sur internet : celui de « Mbappé le Dictateur ». Sur les réseaux sociaux, certains internautes utilisent de manière ironique cette expression pour caricaturer son influence supposée sur le jeu, le vestiaire ou les décisions sportives.

Le détournement a pris une ampleur avec des comparaisons historiques provocatrices, notamment une assimilation humoristique à Mobutu Sese Seko, ancien dirigeant du Zaïre. Ces parallèles, sans lien avec la réalité sportive, relèvent d’un registre purement satirique propre aux plateformes sociales.

Le phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large déjà observée autour du joueur français, régulièrement associé à des représentations exagérées comme « joueur omnipotent », « chef d’orchestre absolu » ou encore « machine à décisions ». Ces formats humoristiques circulent massivement à chaque événement impliquant le capitaine des Bleus.

Une mécanique bien connue autour des superstars du football

Au-delà de cette séquence précise, les spécialistes des tendances numériques observent un schéma récurrent autour des grandes figures du football mondial. Chaque geste isolé de Mbappé devient potentiellement un contenu détournable, amplifié par les algorithmes des plateformes. Dans le cas présent, la viralité a été renforcée par l’association entre image de match, contexte de Coupe du monde et narration humoristique déjà installée autour du joueur.