Android 17 et iOS 27 : Gemini, Siri, sécurité, ce qui distingue les deux mises à jour

Deux visions opposées de l’intelligence artificielle mobile s’affrontent cet été. Google a déployé Android 17 le 16 juin 2026 sur ses appareils Pixel, tandis qu’Apple a présenté iOS 27 le 8 juin lors de sa conférence WWDC, à Cupertino. Les deux mises à jour, attendues par des centaines de millions d’utilisateurs, prennent des directions distinctes sur l’IA, la sécurité et la performance.

Siri devient conversationnel, Gemini reste limité aux appareils haut de gamme

Apple a présenté la refonte la plus ambitieuse de Siri depuis sa création en 2011. L’assistant accède désormais aux emails, messages, photos et calendrier pour exécuter des tâches concrètes, et conserve un historique des échanges sous forme conversationnelle. Craig Federighi, vice-président logiciels d’Apple, a résumé l’ambition en affirmant que « pour la première fois, Siri peut vraiment vous aider à accomplir ce que vous souhaitez ». Cette version IA de Siri ne sera toutefois disponible qu’en bêta plus tard dans l’année, et restera absente d’Europe et de Chine au lancement.

Google adopte une approche plus prudente avec Gemini Intelligence. Les fonctions avancées n’arriveront que durant l’été 2026, réservées aux appareils disposant d’au moins 12 Go de mémoire vive et d’une puce récente, à l’image de la gamme Pixel 10. Le Pixel 10a, pourtant sorti la même année, en est exclu faute de configuration suffisante.

Deux priorités sécuritaires distinctes

Android 17 cible la protection contre le vol physique. La fonction Marquer comme perdu, intégrée à Localiser, impose désormais une vérification biométrique avant tout déverrouillage, empêchant un voleur connaissant le code PIN d’accéder aux données ou de désactiver le suivi. Le système coupe automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth dès l’activation du mode, et restreint les tentatives de déverrouillage avec des délais allongés entre chaque échec.

iOS 27 concentre ses efforts sur la protection des mineurs. L’activation d’un compte enfant déclenche un blocage des sites pour adultes et un filtrage des contenus App Store, accompagné d’une vérification de l’âge au niveau du système. Le mécanisme « Demander l’achat » s’étend désormais au web sous le nom « Demander à naviguer », obligeant l’enfant à solliciter l’autorisation d’un parent via Messages pour accéder à un nouveau site, sur iPhone, iPad et Mac.

Des gains de performance documentés différemment

Apple chiffre précisément ses optimisations : lancement des applications jusqu’à 30 % plus rapide grâce au préchargement des données, import des photos accéléré de 70 %, transferts AirDrop 80 % plus rapides. Ces gains concernent même les modèles plus anciens, jusqu’à l’iPhone 11, ce qui en fait selon Apple la version la plus largement compatible de son histoire.

Google reste plus discret sur des chiffres comparables. Android 17 introduit des limites strictes de mémoire vive par application, calculées selon la RAM totale de l’appareil, et un optimiseur de code R8 amélioré pour réduire l’espace occupé par les applications et limiter les fermetures forcées.

Sur le terrain du multitâche, les deux systèmes avancent en parallèle sans converger. La fonction Bulles d’Android transforme une application en fenêtre flottante déplaçable, avec jusqu’à cinq applications épinglées simultanément. iOS 27 retravaille plutôt son interface Liquid Glass, introduite l’an dernier, avec un nouveau curseur permettant de doser la transparence des menus et fenêtres sur l’ensemble du système.

Le calendrier de déploiement marque la différence la plus concrète pour les utilisateurs. Android 17 est déjà disponible sur les Pixel, avec une extension prévue chez Samsung et les autres fabricants à partir de l’automne 2026. iOS 27, lui, ne quittera sa phase de bêta publique, ouverte en juillet, qu’en septembre 2026, lors de sa sortie stable annoncée pour coïncider avec les nouveaux iPhone.