Mondial 2026 : Ouattara apporte son soutien aux Éléphants avant leur premier match

Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris contact, dimanche 14 juin, avec le sélectionneur national Emerse Faé et le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, à quelques heures du coup d’envoi du premier match de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026. Les Éléphants affrontent l’Équateur ce lundi 15 juin à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans le cadre du groupe E.

Ouattara a indiqué avoir transmis à l’ensemble du groupe « les encouragements, la confiance et le soutien indéfectible de toute la Nation », selon une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux.

Une entrée en lice scrutée de près

La Côte d’Ivoire dispute sa quatrième participation à une phase finale de Coupe du monde. Lors des trois précédentes — 2006, 2010 et 2014 — les Éléphants avaient été éliminés dès le premier tour, sans jamais franchir la phase de groupes.

Placée dans le groupe E aux côtés de l’Allemagne, de l’Équateur et de Curaçao, la sélection ivoirienne dispose d’un calendrier qui lui offre une opportunité réelle. Curaçao, membre autonome du Royaume des Pays-Bas, dispute sa toute première Coupe du monde. L’Allemagne, quadruple championne du monde, reste l’adversaire le plus redoutable du groupe. Les Éléphants croiseront la Mannschaft le 20 juin à Toronto.

Faé à la tête d’un groupe en confiance

Faé aborde ce Mondial avec un groupe ayant récemment disputé la Coupe d’Afrique des nations 2025, où la Côte d’Ivoire a atteint le dernier carré avant d’être éliminée par l’Égypte. Le match contre l’Équateur, programmé lundi à Philadelphie, constitue le premier des trois matchs de poule. En cas de qualification pour les huitièmes de finale en tête du groupe E, la Côte d’Ivoire disputerait son match suivant le 29 juin à Boston.