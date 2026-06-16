Mondial 2026 : Ronaldo répond aux Congolais qui voulaient le faire pleurer

Le capitaine du Portugal Cristiano Ronaldo a publié mardi sur le réseau social X un message à l’attention des supporters de la Seleção, à la veille du match d’ouverture du groupe K contre la République démocratique du Congo, prévu ce mercredi 17 juin à 19h (heure de Paris) au NRG Stadium de Houston, au Texas.

« Chaque fois que nous enfilons ce maillot, nous ressentons la même fierté, la même passion et le même sens des responsabilités que le premier jour », a écrit l’attaquant de 41 ans, avant de conclure : « Croyez-y comme nous. » Une prise de parole publique qui intervient dans un cadre de provocations assumées côté congolais.

Un ministre qui avait mis la barre haut

Lors des célébrations de la qualification de la RDC pour le Mondial, le ministre des Sports Didier Budimbu avait lancé devant une foule en liesse : « Lors du premier match contre le Portugal, Cristiano Ronaldo doit pleurer face à l’équipe de la République Démocratique du Congo. » La déclaration, accueillie par des acclamations, avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux et alimenté l’attente autour de cette rencontre inédite — les deux nations ne s’étant jamais affrontées dans leur histoire.

Ronaldo avait, pour sa part, coupé court aux interrogations sur sa condition physique lors de la conférence de presse précédant le départ pour les États-Unis. Questionné sur son manque de buts en matchs amicaux, il avait répondu : « Physiquement, je suis en parfaite santé. Vous ne m’avez jamais vu jouer ? »

Deux histoires qui se croisent pour la première fois

Pour le Portugal, ce match inaugure ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde de Ronaldo — sa sixième participation, un record qu’il partage avec l’Argentin Lionel Messi. La Seleção, classée cinquième nation mondiale par la FIFA et titrée en Ligue des nations 2025 après avoir éliminé l’Allemagne et l’Espagne, figure parmi les candidats sérieux au titre. Roberto Martínez dispose d’un effectif dense : Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et João Neves, champions d’Europe en club cette saison avec le Paris Saint-Germain.

En face, les Léopards de la RDC font leur retour sur la scène mondiale 52 ans après leur unique participation, en 1974, sous le nom du Zaïre — une campagne soldée par trois défaites et 14 buts encaissés. La qualification a été obtenue au terme d’un parcours en barrages qui a vu la RDC éliminer successivement le Cameroun, le Nigeria aux tirs au but, puis la Jamaïque en prolongation. L’équipe, entraînée par le Français Sébastien Desabre, s’appuiera notamment sur Cédric Bakambu, attaquant du Real Betis, et sur le milieu Noah Sadiki, auteur d’une saison remarquée en Premier League avec Sunderland.

Le vainqueur de ce duel prendra une option importante sur la qualification pour les huitièmes de finale, avant de retrouver respectivement l’Ouzbékistan et la Colombie lors des journées suivantes.