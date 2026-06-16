Mondial 2026 : Tshisekedi à Houston aux USA pour soutenir la RDC face au Portugal

Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 16 juin 2026 à Houston, au Texas, pour assister au match d’ouverture des Léopards de la RDC contre le Portugal, prévu le lendemain au NRG Stadium dans le cadre du groupe K de la Coupe du monde FIFA 2026. La présidence de la République a confirmé sa présence dans un communiqué publié ce mardi.

Le chef de l’État est accompagné de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Selon le communiqué de la présidence, Felix Tshisekedi entend par cette présence « valoriser la jeunesse et rassembler le pays autour d’un grand moment d’unité et de cohésion nationales ».

Un retour historique après 52 ans d’absence

La participation de la RDC à cette édition de la Coupe du monde est le résultat d’un long parcours de qualification. Les Léopards ont d’abord éliminé le Cameroun, puis le Nigeria dans les barrages africains, avant de décrocher leur billet définitif le 1er avril 2026 à Guadalajara, en battant la Jamaïque 1-0 après prolongation grâce à un but d’Axel Tuanzebe à la 100e minute. C’est la première qualification de la sélection congolaise depuis 1974, quand elle évoluait encore sous le nom du Zaïre, en Allemagne de l’Ouest.

Pour cette 23e édition de la compétition, élargie à 48 équipes et organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la RDC est versée dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan. La présence de la communauté congolaise établie aux États-Unis est annoncée en nombre au NRG Stadium de Houston, l’une des enceintes américaines retenues pour accueillir plusieurs rencontres du tournoi.

Trois rendez-vous en phase de groupes

Après le Portugal le 17 juin à Houston, les Léopards affronteront la Colombie le 24 juin à Guadalajara, avant de conclure leur phase de groupes face à l’Ouzbékistan le 28 juin à Atlanta. Dans ce format élargi à 48 nations, les huit meilleurs troisièmes de groupe se qualifient également pour le tour suivant, ce qui élargit les perspectives pour des équipes comme la RDC à leur retour sur la scène mondiale.