Mondial 2026 : victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur (1-0) au bout du suspense à Philadelphie

La sélection ivoirienne de football a décroché dimanche 14 juin les trois points de sa première rencontre de Coupe du monde 2026, en écartant l’Équateur sur le score d’un but à zéro au Lincoln Financial Field de Philadelphie, grâce à une reprise de volée d‘Amad Diallo à la 89e minute.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis le 11 juin, a vu les Éléphants faire leur entrée dans la compétition après douze ans d’absence — leur dernière participation remontant au Brésil en 2014. C’est dans ce contexte de retour sur la scène mondiale que la sélection d’Emerse Faé disputait ce premier match du groupe E, face à un adversaire équatorien classé au 23e rang FIFA, contre le 33e rang des Ivoiriens.

Une première période hachée et dominée par l’Équateur

Le début de match a tourné à l’avantage de la Tri, plus entreprenant et menaçant dès les premières minutes. La défense ivoirienne a encaissé la pression, fragilisée par l’absence sur blessure d’Evan Ndicka. La première période a aussi été marquée par une avalanche de cartons jaunes côté ivoirien : Seko Fofana (27e), Franck Kessié (37e) et Guéla Doué (39e) ont tous été avertis. Les Équatoriens ont touché la barre à deux reprises sans parvenir à ouvrir le score, laissant les deux équipes dos à dos à la pause.

Amad Diallo, encore lui, dans le money time

Au retour des vestiaires, les Éléphants ont changé de visage. Emerse Faé a procédé à un triple changement à la 56e minute, faisant entrer notamment Amad Diallo — auteur d’un but décisif contre la France lors du match de préparation du 5 juin (2-1) — à la place de Touré, ainsi qu’Ange-Yoan Bonny en remplacement d’Elye Wahi, dont un tir puissant avait fracassé la barre à la 52e. L’Équateur a répondu avec les entrées d’Angelo Preciado et Jackson Porozo (63e), et a failli débloquer la situation à la 68e sur une frappe lourde de Gonzalo Plata brillamment détournée par le gardien Yahia Fofana. Selon RFI Afrique, les Ivoiriens ont buté à trois reprises sur les montants en seconde période.

À la 89e minute, Wilfried Singo a débordé côté droit avant de centrer pour Amad Diallo, qui a conclu d’une reprise de volée imparable. Six minutes de temps additionnel avaient été accordées, mais le score n’a plus bougé. Pour la suite du groupe E, la Côte d’Ivoire affrontera l’Allemagne le 20 juin 2026 à Toronto.