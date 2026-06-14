Nigeria : un général meurt en captivité, Tinubu refuse de céder aux terroristes

Le général de division à la retraite Rabe Abubakar est décédé samedi 13 juin 2026 alors qu’il était retenu prisonnier par des bandits armés dans l’État de Katsina, au nord-ouest du Nigeria. Le président Bola Tinubu a réagi le même jour en réaffirmant le refus de son gouvernement de négocier avec les groupes terroristes.

L’officier avait été enlevé le 30 mai, avec son épouse, dans la zone de Matazu, alors que le couple se rendait à un mariage. Des hommes armés avaient intercepté leur véhicule avant de les emmener en captivité. Une semaine après l’enlèvement, les ravisseurs avaient diffusé une vidéo dans laquelle ils exigeaient la libération de trois de leurs membres détenus par les forces de sécurité nigérianes, en échange de la libération des otages.

Une demande rejetée, une épouse toujours retenue

Le porte-parole de la présidence, Bayo Onanuga, a confirmé que le gouvernement fédéral n’a pas accédé à cette exigence. L’épouse du général Abubakar demeure aux mains de ses ravisseurs. Tinubu a présenté ses condoléances à la famille du défunt, au gouvernement de l’État de Katsina et aux forces armées nigérianes.

Dans sa déclaration, le président a indiqué que la mort du général devait marquer « un moment décisif » dans la lutte contre le terrorisme, posant comme principe que toute négociation avec des groupes armés était exclue.

Une insécurité persistante dans le nord-ouest

L’État de Katsina est l’une des zones les plus touchées par les violences de bandits armés au Nigeria. Ces groupes, distincts des insurgés de Boko Haram actifs dans le nord-est, pratiquent enlèvements, pillages et attaques contre des villages depuis plusieurs années. Selon le Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), le nord-ouest nigérian a enregistré des centaines d’incidents violents attribués à ces bandes en 2025.

Le sort de l’épouse du général Abubakar, dont l’identité n’a pas été rendue publique par la présidence, constitue le point central des opérations en cours. Aucun calendrier de libération ni résultat d’opération militaire n’a été officiellement communiqué à ce stade.