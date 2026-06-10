Ebola : Tinubu mobilise 10 milliards de nairas pour protéger le Nigeria

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé, mardi 9 juin, le déblocage de 10 milliards de nairas — environ 6,1 millions de dollars — en financement d’urgence pour renforcer la capacité de réponse sanitaire du Nigeria face à une possible importation du virus Ebola. La mesure s’accompagne de la création d’une task force présidentielle placée sous la direction du chef de l’administration, Femi Gbajabiamila.

Une riposte préventive face à une épidémie qui progresse

La décision intervient alors que l’épidémie causée par le virus Bundibugyo — une souche d’Ebola pour laquelle il n’existe ni vaccin homologué ni traitement spécifique — s’étend rapidement en Afrique centrale. Au 8 juin, le ministère congolais de la Santé faisait état de 598 cas confirmés, dont 115 décès, et de 297 personnes hospitalisées en isolement. La province de l’Ituri concentrait la grande majorité des cas, avec 563 contaminations recensées dans 17 zones sanitaires. L’OMS avait officiellement déclaré le 17e foyer épidémique d’Ebola en RDC le 15 mai, après confirmation par analyse en laboratoire du virus Bundibugyo dans la zone sanitaire de Mongbwalu. L’Ouganda a également enregistré des cas, l’épidémie ayant été classée urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS.

Le Nigeria, qui partage des corridors aériens et commerciaux actifs avec l’Afrique de l’Est, figure parmi les pays à risque d’importation identifiés par le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC). Aucun cas n’a pour l’heure été confirmé sur le territoire nigérian.

Une task force et un renforcement aux frontières

Selon un communiqué du porte-parole de la présidence, Bayo Onanuga, le fonds d’urgence servira prioritairement à renforcer la capacité opérationnelle du NCDC. La task force présidentielle, dont la composition inclut des représentants des ministères concernés et des États fédérés, a pour mission de coordonner la surveillance épidémiologique et de recommander des mesures de containment supplémentaires si la situation l’exige.

Tinubu a par ailleurs ordonné aux États abritant des aéroports internationaux et des corridors frontaliers de soumettre leurs besoins en financement et leurs plans d’intervention pour une mise en œuvre coordonnée. Le renforcement du contrôle des passagers — incluant des relevés de température et des protocoles de gestion des flux — sera appliqué dans l’ensemble des aéroports internationaux du pays.

Les agences fédérales impliquées dans le dispositif — notamment l’Autorité fédérale des aéroports (FAAN), le Service nigérian de l’immigration et l’Autorité de l’aviation civile — sont attendues pour soumettre leurs plans opérationnels dans les prochains jours, préalablement à l’activation formelle du dispositif par la task force.