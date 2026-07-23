Ballon d'Or: Mbappé ne devrait pas l'avoir selon un célèbre journaliste

Le 22 juillet 2026, sur RMC, Walid Acherchour a relancé le débat autour du Ballon d’Or 2026. Le journaliste sportif a évoqué une liste de prétendants possibles après une saison marquée par plusieurs performances majeures. Selon lui, aucun joueur ne se détache clairement avant la cérémonie prévue le 26 octobre prochain à Londres… Et encore moins Kylian Mbappé, pourtant l’un des meilleurs joueurs au monde.

La course au trophée apparaît particulièrement ouverte après la Coupe du monde 2026. Plusieurs joueurs sont cités parmi les candidats, mais aucun ne fait vraiment l’unanimité. Au cours de sa prise de parole, Walid Acherchour a évoqué les cas de Lamine Yamal, Rodri et Harry Kane, estimant que leurs arguments respectifs pourraient être insuffisants en raison de différents critères, comme les titres remportés ou leur impact durant les grandes compétitions.

Mbappé confronté au poids des trophées collectifs

Kylian Mbappé fait également partie des joueurs dont la candidature divise. Le Français affiche pourtant des statistiques impressionnantes. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde. Des performances individuelles qui pourraient peser dans le vote final.

Mais l’absence de trophées majeurs cette saison représente un élément qui ne joue clairement pas en sa faveur. Le joueur n’a remporté ni le championnat d’Espagne, ni la Ligue des champions, ni la Coupe du monde avec l’équipe de France. La question sera donc de savoir si ses chiffres personnels peuvent compenser ce manque de succès collectif.

Les joueurs du Paris Saint-Germain encore dans la course

Dans cette bataille pour le Ballon d’Or, certains joueurs du PSG pourraient tirer leur épingle du jeu, même s’ils semblaient hors course au départ. C’est le cas d’Ousmane Dembélé et surtout de Khvicha Kvaratskhelia. Le premier bénéficie de son influence dans les résultats de son équipe, tandis que le second est présenté comme l’un des joueurs marquants de la dernière Ligue des champions. Réponse le 26 octobre prochain, à Lyon.