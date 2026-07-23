Basketball : huit équipes à la conquête des titres de la YouZou Ligue Pro 2025-2026

Du 23 au 25 juillet 2026, le Hall des Arts, Loisirs et Culture de Cotonou vibre au rythme de la phase finale de la YouZou Ligue Professionnelle de Basketball du Bénin. Pendant trois jours, les meilleures formations du pays se retrouveront pour la phase finale du championnat d’élite avec un objectif commun : décrocher le titre national en catégories masculine et féminine.

Organisée par le Comité de gestion de la Ligue professionnelle, présidé par Saïdike MOUSSE, en collaboration avec la Fédération béninoise de basketball (FBBB), cette ultime étape de la saison 2025-2026 promet un spectacle de haut niveau. Les organisateurs annoncent une compétition à la hauteur des attentes des amoureux de la balle orange, avec une organisation soignée destinée à offrir une expérience mémorable au public de Cotonou et de ses environs.

Au total, huit équipes seront en lice pour tenter de décrocher les deux trophées mis en jeu. Chez les dames, Énergie BBC, Hoop Dreamers, Élan Coton BBC et ASPAC BBC s’affronteront lors des demi-finales prévues le jeudi 23 juillet. Dans le tableau masculin, Énergie BBC, Aspal Renouveau, ASPAC BBC et Élan Coton BBC se disputeront les deux places qualificatives pour la finale.

La compétition débutera par les demi-finales le jeudi, avant les matchs de classement programmés le vendredi 24 juillet. Les finales auront lieu le samedi 25 juillet, avec la finale féminine à 14 h 30, suivie de la finale masculine à 16 h 30. Une cérémonie officielle de remise des trophées viendra clôturer cette grande fête du basketball béninois.

Cette phase finale s’annonce particulièrement attendue, tant l’enjeu est de taille. Chez les hommes, tous les regards seront tournés vers Élan Coton BBC, champion en titre, qui tentera de conserver sa couronne face à une concurrence déterminée. Du côté des dames, Énergie BBC défendra également son statut de championne, tandis que ses adversaires ambitionnent de mettre fin à son règne.

La question est désormais sur toutes les lèvres : qui succédera – ou parviendra à succéder à lui-même – à Élan Coton BBC chez les hommes et à Énergie BBC chez les dames ? Réponse au terme de trois journées qui promettent intensité, émotion et beau spectacle sur le parquet du Hall des Arts de Cotonou.