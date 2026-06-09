Pour Nathalie Yamb, le Cameroun a besoin d’un nouveau président et vice-président

Nathalie Yamb, militante panafricaniste suisso-camerounaise, a publié le 9 juin 2026 sur X (ex-Twitter) un message appelant à un changement de gouvernance au Cameroun. La déclaration intervient en réaction à un post de Joshua T Berglan, un utilisateur déplorant l’absence d’infrastructure postale internationale fiable dans le pays.

« Le Cameroun n’a pas seulement besoin d’un nouveau système de courrier et de livraison. Il a besoin d’un nouveau gouvernement, d’un tout nouveau vice-président et d’un nouveau président. À vrai dire, le Cameroun a besoin d’un tout nouveau Cameroun », écrit-elle.

Une voix critique sur le pouvoir camerounais

Yamb est régulièrement critiquée pour son silence sur le Cameroun, malgré plus de quarante ans de pouvoir sous Paul Biya. Ce mutisme contraste avec ses prises de position contre d’autres régimes africains.

Figure du panafricanisme, elle dénonce le néocolonialisme français, le franc CFA et les ingérences étrangères qu’elle juge responsables du blocage du développement africain. En mars 2026, elle a été nommée par le président de la transition burkinabè Ibrahim Traoré au Conseil d’orientation de l’Institut des peuples noirs-Farafina. La déclaration du 9 juin marque une rupture notable avec la discrétion habituelle de Yamb sur la situation politique camerounaise.