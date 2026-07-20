Nucléaire : selon la Russie, l'Otan s'inquiète des ambitions de l'Allemagne

Le renseignement extérieur russe affirme que certains membres de l’Otan redouteraient les avancées de l’Allemagne dans le domaine nucléaire. Le SVR évoque même l’hypothèse d’un futur « parapluie nucléaire » allemand, des déclarations qui n’ont pas été confirmées par l’Alliance ou par Berlin.

Le Service des renseignements extérieurs de Russie (SVR) affirme que des inquiétudes grandissent au sein de l’Otan concernant les ambitions nucléaires de l’Allemagne. Dans un communiqué publié le lundi 20 juillet, le service russe soutient que certains experts de l’Alliance estimeraient que Berlin pourrait être en mesure de développer une arme nucléaire opérationnelle en moins d’un an.

Selon le SVR, les autorités allemandes chercheraient à obtenir un accès plus direct à l’arme nucléaire, une perspective qui provoquerait des préoccupations parmi certains alliés européens. Le renseignement russe ajoute qu’il « n’est pas exclu » que Berlin réfléchisse déjà à la création de son propre « parapluie nucléaire ». Ces affirmations proviennent exclusivement du communiqué du SVR et n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle de la part de l’Otan ou du gouvernement allemand.

Le renseignement russe avance plusieurs affirmations

Dans son communiqué, le SVR indique qu’un État influent de l’Otan suivrait avec inquiétude les recherches allemandes dans le domaine nucléaire. Le service russe affirme également que des spécialistes de l’Alliance considéreraient que les capacités scientifiques et industrielles de l’Allemagne lui permettraient de concevoir un dispositif nucléaire militaire dans un délai relativement court.

Le renseignement russe estime aussi que les dirigeants allemands pourraient déjà envisager une stratégie nationale de dissuasion nucléaire. Aucune preuve n’a toutefois été rendue publique pour étayer ces affirmations, qui n’ont pas été corroborées par des sources indépendantes.

Ces déclarations interviennent alors que la France et l’Allemagne ont récemment engagé des discussions sur de nouvelles approches de la dissuasion nucléaire en Europe, dans un contexte marqué par les évolutions de la sécurité sur le continent.

L’Allemagne ne possède pas l’arme nucléaire

L’Allemagne ne fait pas partie des États dotés officiellement de l’arme nucléaire. Le pays est signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui interdit aux États non nucléaires de développer ou d’acquérir un arsenal atomique.

Berlin participe toutefois au mécanisme de partage nucléaire de l’Otan. Dans ce cadre, des bombes nucléaires américaines sont stationnées sur le territoire allemand, tandis que leur contrôle reste assuré par les États-Unis. Ce dispositif constitue depuis plusieurs décennies l’un des piliers de la stratégie de dissuasion de l’Alliance.

Un contexte marqué par les débats sur la dissuasion européenne

Les questions liées à la dissuasion nucléaire occupent une place grandissante dans les discussions européennes depuis le retour de la guerre en Ukraine. La France, seule puissance nucléaire de l’Union européenne depuis le Brexit, a récemment engagé avec l’Allemagne des échanges sur le renforcement de la coopération stratégique.

C’est dans ce contexte que le SVR russe affirme que l’Otan nourrirait des inquiétudes concernant les ambitions allemandes. À ce stade, aucune déclaration publique de l’Alliance atlantique ou des autorités allemandes ne confirme les affirmations avancées par le renseignement extérieur russe.