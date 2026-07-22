Ukraine : Lavrov et Rubio se rencontreront à Manille pour discuter de la position des USA

Une rencontre entre la Russie et les États-Unis est prévue le 23 juillet 2026 à Manille. Les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Marco Rubio doivent échanger sur la position actuelle de Washington concernant un éventuel règlement du conflit en Ukraine. Selon les déclarations du chef de la diplomatie russe, cette discussion doit permettre de clarifier la vision américaine sur ce dossier.
Le responsable russe a expliqué que Moscou estime que les propositions américaines évoquées lors des échanges en Alaska n’ont pas été abandonnées. Il a indiqué vouloir examiner avec son homologue américain « la perspective actuelle des États-Unis » pour parvenir à une résolution de la crise ukrainienne. Cette déclaration a été rapportée par les médias russes avant la réunion annoncée pour jeudi.
Une réunion attendue en marge de l’ASEAN
Les deux responsables doivent se retrouver à Manille, où se tiennent les réunions des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN. Ce rendez-vous diplomatique réunit plusieurs grandes puissances et offre régulièrement un cadre à des échanges bilatéraux sur les principaux dossiers internationaux.
Selon les déclarations de Sergueï Lavrov, la guerre en Ukraine figurera au premier rang des discussions avec Marco Rubio. Le ministre russe a indiqué que Moscou souhaite connaître l’approche actuelle de Washington après les précédents échanges entre les deux pays.
Les relations entre la Russie et les États-Unis restent fortement dégradées depuis le début de la guerre en Ukraine. Les contacts directs entre les chefs des diplomaties des deux pays demeurent peu fréquents, ce qui confère une attention particulière à cette nouvelle rencontre.
Le Kremlin avait déjà évoqué des préparatifs
Avant l’annonce officielle de Sergueï Lavrov, le Kremlin avait indiqué qu’il voyait favorablement une rencontre avec Marco Rubio. Les autorités russes avaient précisé que des préparatifs étaient en cours pour permettre un entretien entre les deux responsables à l’occasion des réunions de l’ASEAN.
Les autorités américaines n’ont pas détaillé publiquement le contenu des discussions attendues. Du côté russe, Sergueï Lavrov a affirmé vouloir vérifier si les propositions américaines déjà présentées restent d’actualité. « Nous partons du principe qu’elles n’ont pas été retirées », a-t-il déclaré.
Des contacts diplomatiques suivis de près
Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les échanges de haut niveau entre Moscou et Washington se sont raréfiés. Les rencontres bilatérales entre les ministres des Affaires étrangères sont devenues exceptionnelles et portent généralement sur les questions de sécurité internationale ou sur les perspectives de dialogue entre les deux puissances.
La réunion prévue à Manille sera donc observée avec attention, alors que les discussions sur une éventuelle issue diplomatique au conflit restent limitées. Les déclarations qui suivront cet entretien pourraient permettre d’évaluer si les positions de Moscou et de Washington ont évolué sur les perspectives d’un règlement de la guerre.
3 réflexions au sujet de “Ukraine : Lavrov et Rubio se rencontreront à Manille pour discuter de la position des USA”
Les Russes sont d’incorrigibles rêveurs qui croient encore que les USA ont une parole et un honneur.
LA POSITION DES USA EST SIMPLE :
– Mettre la main sur le pétrole du Venezuela et le vendre en DOLLARS. C’EST FAIT
– Mettre la main sur le pétrole de l’Iran et le vendre en DOLLARS. C’EST EN COURS
– Mettre la main sur le pétrole de la Russie et le vendre en DOLLARS. C’EST MAL BARRE
Une fois ce plan génial réalisé, l’hégémon US sera plus puissant que jamais et tiendra la Chine, le VRAI ENNEMI par les *ouilles.
Puissent Lavrov et Poutine ne pas se faire rouler dans la farine, ENCORE
Poutine est un joueur d’échecs qui a toujours 15 coups d’avance. Parfois il sacrifie un fou et personne ne comprend pourquoi il le fait.
Du peu que l’on sait, POUTINE table sur l’écroulement du dollar, justement ce contre quoi Trump lutte très brutalement. Poutine table aussi sur le remplacement de l’élite européenne par des DIRIGEANTS intelligents et responsables, en comptant sur la la politique suicidaire te mortifère des mickeys actuels.
Vaste programme. Que le petit Jésus veille sur sa personne et sur son âme.
» Poutine table aussi sur le remplacement de l’élite européenne »
Starmer a jeté l’éponge MAIS il a été remplacé par un Carbon Copy !
La première chose que ce mec au nez tout rouge (Guiness is good for you) a dit : « nous allons appliquer la même politique : rançonner les citoyens britiches pour envoyer leur argent en Ukraine. L’hiver sera frisquet pour les têtes de veau