Ukraine : Lavrov et Rubio se rencontreront à Manille pour discuter de la position des USA

Une rencontre entre la Russie et les États-Unis est prévue le 23 juillet 2026 à Manille. Les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Marco Rubio doivent échanger sur la position actuelle de Washington concernant un éventuel règlement du conflit en Ukraine. Selon les déclarations du chef de la diplomatie russe, cette discussion doit permettre de clarifier la vision américaine sur ce dossier.

Le responsable russe a expliqué que Moscou estime que les propositions américaines évoquées lors des échanges en Alaska n’ont pas été abandonnées. Il a indiqué vouloir examiner avec son homologue américain « la perspective actuelle des États-Unis » pour parvenir à une résolution de la crise ukrainienne. Cette déclaration a été rapportée par les médias russes avant la réunion annoncée pour jeudi.

Une réunion attendue en marge de l’ASEAN

Les deux responsables doivent se retrouver à Manille, où se tiennent les réunions des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN. Ce rendez-vous diplomatique réunit plusieurs grandes puissances et offre régulièrement un cadre à des échanges bilatéraux sur les principaux dossiers internationaux.

Selon les déclarations de Sergueï Lavrov, la guerre en Ukraine figurera au premier rang des discussions avec Marco Rubio. Le ministre russe a indiqué que Moscou souhaite connaître l’approche actuelle de Washington après les précédents échanges entre les deux pays.

Les relations entre la Russie et les États-Unis restent fortement dégradées depuis le début de la guerre en Ukraine. Les contacts directs entre les chefs des diplomaties des deux pays demeurent peu fréquents, ce qui confère une attention particulière à cette nouvelle rencontre.

Le Kremlin avait déjà évoqué des préparatifs

Avant l’annonce officielle de Sergueï Lavrov, le Kremlin avait indiqué qu’il voyait favorablement une rencontre avec Marco Rubio. Les autorités russes avaient précisé que des préparatifs étaient en cours pour permettre un entretien entre les deux responsables à l’occasion des réunions de l’ASEAN.

Les autorités américaines n’ont pas détaillé publiquement le contenu des discussions attendues. Du côté russe, Sergueï Lavrov a affirmé vouloir vérifier si les propositions américaines déjà présentées restent d’actualité. « Nous partons du principe qu’elles n’ont pas été retirées », a-t-il déclaré.

Des contacts diplomatiques suivis de près

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les échanges de haut niveau entre Moscou et Washington se sont raréfiés. Les rencontres bilatérales entre les ministres des Affaires étrangères sont devenues exceptionnelles et portent généralement sur les questions de sécurité internationale ou sur les perspectives de dialogue entre les deux puissances.

La réunion prévue à Manille sera donc observée avec attention, alors que les discussions sur une éventuelle issue diplomatique au conflit restent limitées. Les déclarations qui suivront cet entretien pourraient permettre d’évaluer si les positions de Moscou et de Washington ont évolué sur les perspectives d’un règlement de la guerre.