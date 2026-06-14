Six morts, aucun survivant : le crash de Rio emporte Oliver Tree et Gaspi

Deux hélicoptères sont entrés en collision dimanche matin au-dessus de Recreio dos Bandeirantes, un quartier de la zone ouest de Rio de Janeiro. Les six personnes à bord des deux appareils ont péri, parmi lesquelles le chanteur américain Oliver Tree, 32 ans, et le youtubeur argentin Gaspi, de son vrai nom Gaspar Prim, 23 ans. La police civile de l’État de Rio a confirmé l’identité des victimes en début d’après-midi.

Un parking en flammes, six morts

La collision s’est produite vers 9 heures (heure locale). L’un des appareils s’est écrasé sur un parking de véhicules électriques, déclenchant un incendie qui a ravagé une vingtaine de voitures. Le premier hélicoptère transportait cinq personnes : Oliver Tree, Gaspar Prim, les passagers Lucas Brito Chaves et Lucas Vignale, ainsi que le pilote Alexandre Souza. Le second appareil n’était occupé que par son pilote, Charles Marsillac, décrit par ses proches comme un aviateur expérimenté et rigoureux. Aucun des six occupants n’a survécu.

Deux figures des réseaux sociaux à l’audience mondiale

Oliver Tree, de son nom complet Oliver Tree Nickell, avait donné un concert à São Paulo le 6 juin, dans le cadre d’une tournée mondiale dont les dates européennes étaient prévues en juillet. Il comptait plus de 20 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses plateformes. Gaspi avait participé en 2025 à La Velada del Año V, l’événement de boxe de créateurs organisé par Ibai Llanos, rassemblant des millions de spectateurs en ligne. Il totalisait plus de 7,5 millions d’abonnés.

Enquête ouverte par les autorités brésiliennes

L’Agence nationale de l’aviation civile brésilienne (ANAC) a indiqué dans un communiqué avoir ouvert une enquête portant sur la situation réglementaire des aéronefs et des pilotes impliqués. Le Centre d’investigation et de prévention des accidents aéronautiques (CENIPA), rattaché à l’armée de l’air brésilienne, a été dépêché sur place pour collecter les données de vol et préserver les éléments matériels. Les causes exactes de la collision n’ont pas encore été établies.