Spider-Man : Lionel Messi apparaît dans la publicité du prochain volet « Brand New Day »

Un septuple Ballon d’or qui croise Spider-Man en pleine Coupe du monde : Sony Pictures a profité de la compétition pour dévoiler une publicité réunissant Lionel Messi et Tom Holland, à un mois de la sortie du quatrième volet de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel.

Le studio a publié ce mardi un spot promotionnel mettant en scène l’attaquant argentin rencontrant Peter Parker dans un café new-yorkais, en pleine campagne mondiale de promotion pour Spider-Man : Brand New Day, attendu en salles le 31 juillet 2026.

Une rencontre orchestrée pour le Mondial

Dans cette vidéo, Messi entre dans le café où se trouve Peter Parker et le surprend en pleine conversation téléphonique. Le jeune homme, visiblement impressionné, trébuche en s’approchant du joueur. Messi explique alors être à la recherche de Spider-Man, équipé d’un traceur censé localiser le héros masqué. Parker s’éclipse un instant avant de revenir transformé, lançant à Messi : « Tu es prêt pour les hauteurs ? » La séquence se conclut sur un envol au-dessus de Manhattan, le footballeur s’agrippant au super-héros le temps d’un vol en toile d’araignée.

Le timing n’a rien d’un hasard : la publicité a été mise en ligne juste avant le huitième de finale de l’Argentine face au Cap-Vert, alors que la sélection dirigée par Lionel Scaloni tente de conserver son titre mondial conquis en 2022.

Une apparition qui reste limitée à la promotion

Aucune source officielle n’a confirmé la présence de Messi dans le film lui-même. Le footballeur n’apparaît, pour l’instant, que dans ce contenu publicitaire distinct du long-métrage, conçu spécifiquement pour accompagner la couverture du Mondial. Son éventuelle apparition dans la version finale du film resterait donc à confirmer.

Brand New Day marque un nouveau chapitre pour le personnage, quatre ans après les événements de No Way Home. Le scénario, signé Chris McKenna et Erik Sommers, montre un Peter Parker adulte, vivant seul après avoir effacé tout souvenir de lui chez ses proches. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, déjà aux commandes de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pour Marvel Studios, et produit notamment par Kevin Feige et Amy Pascal. La sortie en salles est fixée au 31 juillet 2026, deux semaines après un autre projet majeur de Tom Holland : L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan, dans lequel l’acteur tient également un rôle principal.