Bénin : le préfet de l'Atlantique découvre les performances de la GDIZ

Les capacités industrielles de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont été présentées, vendredi 17 juillet 2026, au préfet de l’Atlantique, Raphaël Akotègnon, et à plusieurs maires du département. Cette visite a permis aux élus locaux de s’informer sur le fonctionnement de la plateforme, son développement et les perspectives qu’elle offre en matière d’emploi et d’investissement.

La délégation a été accueillie par le directeur général adjoint de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), Faki Adje. Au cours d’une séance de travail, celui-ci a détaillé les filières installées sur le site, les infrastructures en place et les résultats obtenus depuis le lancement du projet. Selon les responsables de la société, la plateforme industrielle transforme localement plusieurs matières premières agricoles avant leur commercialisation.

Une plateforme en pleine expansion

Les responsables de la SIPI-Bénin ont rappelé que la GDIZ couvre une superficie de 1 640 hectares. La première phase d’aménagement, qui porte sur 400 hectares, accueille déjà 36 investisseurs, dont une vingtaine ont lancé leurs activités.

Les unités industrielles sont actives dans la transformation du coton, du cajou, du karité, du soja, la fabrication de textiles, l’industrie du bois, la production pharmaceutique ainsi que l’assemblage d’ordinateurs et de téléphones. Les visiteurs ont également reçu des explications sur les capacités de production des différentes usines et sur les emplois créés au profit des jeunes.

Le préfet évoque l’emploi et le logement

À l’issue de la visite, Raphaël Akotègnon a salué les réalisations observées sur le site. « C’est une fierté », a déclaré le préfet de l’Atlantique, estimant que cette dynamique industrielle ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes à la recherche d’un emploi.

Selon lui, la plateforme démontre qu’une reconversion professionnelle reste possible, quel que soit le parcours académique. Il a cité l’exemple d’une employée rencontrée sur place, titulaire d’un master en droit et aujourd’hui engagée dans une autre activité au sein de la zone industrielle.

Le préfet a également indiqué que la question du logement des travailleurs avait été abordée durant les échanges. D’après les responsables de la GDIZ, une réserve foncière d’environ 50 hectares est prévue pour accueillir des projets immobiliers destinés aux employés. Les collectivités locales et les investisseurs privés ont été invités à accompagner cette initiative afin de répondre à la croissance des besoins.

Des maires séduits par le projet

Le maire de la commune de Zè, Paolo Gbandè, a lui aussi exprimé sa satisfaction après cette première découverte de la plateforme. « J’ai été émerveillé », a-t-il confié, tout en soulignant l’importance de poursuivre les investissements engagés dans le secteur industriel.

Lancée officiellement en 2020, la GDIZ constitue l’un des principaux projets d’industrialisation du Bénin. Elle a été créée pour favoriser la transformation locale des matières premières, accroître les exportations de produits finis et réduire les exportations de matières brutes, tout en développant l’emploi industriel dans le pays.