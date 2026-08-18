En lune de miel, un couple meurt dans un crash d'hélicoptère en Grèce

Trois corps ont été retrouvés lundi soir dans l’épave d’un hélicoptère près de l’héliport de Sifnos, île des Cyclades en Grèce. L’appareil s’est écrasé peu avant 18 heures, alors qu’il amorçait son approche en provenance d’Athènes.

À bord se trouvaient Alexander Cromie et Marie Ebert, tous deux âgés d’une trentaine d’années et originaires de Londres, en route pour débuter leur voyage de noces sur l’île. Le pilote, Giorgos Raikos, 55 ans, ancien officier de l’armée de l’air grecque et père de trois enfants, a également péri dans l’accident.

Un appareil devenu instable en vol

Des images de vidéosurveillance obtenues par le quotidien Kathimerini montrent l’appareil devenir erratique, effectuer plusieurs rotations sur lui-même, puis chuter jusqu’au sol. Une explosion a suivi l’impact, provoquant un incendie qui a englouti la carlingue.

Selon le journal grec Ta Nea, Raikos avait signalé son intention d’atterrir peu avant que le contact radio ne soit perdu. Des riverains du quartier de Tholos affirment avoir entendu un bruit inhabituel au moment où l’hélicoptère survolait la zone.

Il ne restait rien, une masse informe, à l’intérieur de laquelle devaient se trouver les corps carbonisés, a déclaré Manolis Fountoulakis, maire adjoint de Sifnos, qui évoque une défaillance mécanique survenue en plein vol. Deux corps ont été localisés dans les débris, un troisième à quelques mètres de là.

Une enquête confiée au ministère grec des Transports

L’hélicoptère, un Bell 206, était exploité par la société Bellavia Aviation Services. Le ministère grec des Transports a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident, dont l’origine mécanique reste à confirmer officiellement.

Cromie occupait un poste de vice-président au sein de Blackstone, groupe d’investissement américain, où ses collègues ont salué sa mémoire. Le gouvernement britannique a indiqué être en contact avec les autorités grecques pour accompagner les proches des deux victimes.

Un été marqué par plusieurs accidents aériens en Grèce

Cet accident survient quelques semaines après une collision entre deux hélicoptères mobilisés dans la lutte contre un incendie à l’ouest d’Athènes, qui avait fait deux morts. Le pays a connu un été particulièrement difficile sur le plan des feux de forêt, multipliant les rotations d’appareils de secours au-dessus du territoire.

Sifnos, île d’environ 2 800 habitants, figure parmi les destinations prisées des Cyclades pour les liaisons héliportées reliant Athènes aux îles grecques, un mode de transport de plus en plus utilisé par les touristes fortunés en haute saison estivale.