Accords d'Abraham: Trump pense que le Liban va les signer

Le 22 juillet 2026, Donald Trump a évoqué un possible élargissement des accords d’Abraham au Liban dans un message relayé sur les réseaux sociaux par le compte USA en Français. Le président américain a estimé que ces accords étaient un vrai succès et a indiqué que plusieurs pays pourraient les rejoindre prochainement, sans en dévoiler davantage.

Les accords d’Abraham sont une série d’accords de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, négociés sous la première administration Trump. Signés en 2020, ils ont notamment permis l’établissement de relations officielles entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Le Maroc et le Soudan ont également rejoint le groupement des pays signataires. Si le Liban venait à lui aussi s’aligner, cela pourrait signifier de grands changements dans cette région du monde.

Les conséquences possibles d’une adhésion du Liban

Pour rappel, le pays n’entretient actuellement pas de relations diplomatiques avec Israël. Une telle décision impliquerait des discussions sur plusieurs sujets sensibles, notamment la sécurité, les frontières et le contexte politique régional ainsi que le rôle du Hezbollah, ennemi honni d’Israël et soutenu par Téhéran.

Le Liban traverse depuis plusieurs années une période de fortes tensions économiques et institutionnelles, avec divers changements à la tête du pays, qui ont participé à plonger le pays dans une grave crise économique. Notons cependant, qu’à ce stade, aucune annonce officielle n’a confirmé une démarche engagée par Beyrouth.

Un projet encore incertain dans un contexte régional tendu

L’administration américaine considère les accords d’Abraham comme un outil destiné à favoriser une coopération accrue entre Israël et certains pays du Moyen-Orient. Pour leurs promoteurs, ils peuvent ouvrir la voie à des échanges économiques et diplomatiques plus importants. Pour autant, les propos de Donald Trump n’engagent, sur ce dossier, que lui pour le moment. Ni Israël ni le Liban n’a confirmé ces dires et un retournement de situation est tout à fait envisageable dès lors que les frappes et le conflit entre les deux nations se poursuit.

