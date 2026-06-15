Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé le 15 juin à Minsk que les analyses européennes annonçant une défaite de la Russie dans le conflit en Ukraine étaient erronées. Le responsable russe s’exprimait à l’issue d’une rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dans le cadre d’une visite officielle en Biélorussie.

Au terme de ses échanges avec Alexandre Loukachenko, Sergueï Lavrov a indiqué que la question du règlement du conflit en Ukraine figurait parmi les sujets abordés lors des discussions bilatérales. Selon le chef de la diplomatie russe, l’approche de plusieurs pays européens reposerait sur une mauvaise appréciation de l’évolution de la situation sur le terrain.

Le ministre russe a également réaffirmé l’attachement de Moscou aux propositions d’accord évoquées dans le cadre des discussions engagées avec les États-Unis en Alaska. Il a confirmé la poursuite du dialogue entre les deux puissances et a évoqué la visite prochaine de représentants américains afin de poursuivre les consultations, selon les déclarations rapportées par les autorités russes.

Moscou maintient sa position sur les négociations

Sergueï Lavrov a de nouveau rejeté ce qu’il qualifie d’« ultimatums » adressés à la Russie concernant le conflit ukrainien. Les autorités russes soutiennent depuis plusieurs mois que toute perspective de règlement durable passe par la prise en compte de leurs exigences sécuritaires et des réalités qu’elles estiment avoir créées sur le terrain.

La Russie affirme rester ouverte aux discussions diplomatiques tout en rejetant les conditions qu’elle juge incompatibles avec ses intérêts. Cette ligne a été réitérée à plusieurs reprises par les responsables russes dans leurs échanges avec les partenaires étrangers.

Des divergences persistantes avec les Européens

Depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, les pays européens ont adopté plusieurs vagues de sanctions économiques contre Moscou et renforcé leur soutien militaire, financier et politique à Kiev.

De son côté, la Russie accuse régulièrement les capitales européennes d’encourager la poursuite des combats en privilégiant l’aide militaire à l’Ukraine plutôt que les négociations. Les gouvernements européens défendent pour leur part leur soutien aux autorités ukrainiennes en invoquant le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

Les échanges annoncés entre Moscou et Washington devraient constituer l’une des prochaines étapes diplomatiques évoquées par Sergueï Lavrov à l’issue de sa visite à Minsk.