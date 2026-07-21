Bénin : la traque des suspects du putsch manqué se poursuit

La liste des personnes recherchées dans l’enquête sur la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 a été de nouveau diffusée au Bénin ce mardi 21 juillet 2026. Les autorités militaires invitent les citoyens à signaler toute information permettant de localiser les suspects et annoncent une récompense pour les renseignements jugés déterminants.

Selon l’avis publié par l’État-Major général des Forces armées béninoises, toute personne capable d’identifier ou de situer les individus recherchés est invitée à contacter les autorités via le numéro 01 91 79 77 77, accessible par appel téléphonique et sur WhatsApp. Les responsables précisent qu’une « forte récompense » sera accordée si les informations communiquées contribuent de manière décisive aux investigations.

Huit personnes toujours activement recherchées

Le principal nom figurant sur cette nouvelle diffusion reste celui du lieutenant-colonel Pascal Tigri. Présenté par les autorités comme le principal suspect dans le dossier du projet de putsch déjoué, il demeure introuvable plusieurs mois après les faits.

L’avis de recherche concerne également Béré Yokossi François, Damou Aliou, Dari Nestor Tongabori, Yotto Alfred, Amadou Arouna, Nouéni Honoré et Banité Noufou. Tous sont recherchés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après les événements de décembre 2025, selon les autorités militaires.

L’armée demande aux populations de transmettre sans délai toute information fiable susceptible de faciliter leur localisation ou leur interpellation. Les citoyens sont invités à « contacter d’urgence les autorités » par les canaux mis à leur disposition.

Une procédure déjà engagée depuis plusieurs mois

Cette nouvelle publication prolonge une campagne de recherches engagée peu après l’ouverture de l’enquête. Le 27 février 2026, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) avait déjà lancé un avis similaire sur ses plateformes officielles afin de recueillir des informations sur plusieurs personnes recherchées dans ce même dossier.

La réactivation de cet avis traduit la poursuite des investigations par les services compétents. Aucune annonce officielle ne fait état, à ce stade, de l’interpellation des principaux suspects encore recherchés.

Une enquête ouverte après le 7 décembre 2025

La tentative de coup d’État présumée remonte au 7 décembre 2025. Les autorités béninoises avaient annoncé avoir déjoué un projet visant à renverser les institutions de l’État. Cette affaire a conduit à plusieurs arrestations et à l’ouverture de procédures judiciaires devant les juridictions compétentes.

Depuis lors, plusieurs personnes ont été poursuivies ou jugées dans ce dossier, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les suspects toujours en fuite. En renouvelant cet appel à la collaboration de la population, l’État-Major général des Forces armées béninoises réaffirme sa volonté de poursuivre les investigations jusqu’à l’identification et l’interpellation des personnes visées par cet avis de recherche.