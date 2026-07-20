Bénin : Des portiques installés sur l’échangeur de Godomey

Des portiques limitant la hauteur des véhicules sont désormais en service à l’entrée de l’échangeur de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le dispositif, installé le dimanche 19 juillet 2026, interdit l’accès aux véhicules dépassant 4,5 mètres de hauteur afin de protéger l’ouvrage et de renforcer la sécurité de la circulation. L’installation intervient plusieurs mois après un incendie ayant gravement endommagé cette infrastructure stratégique.

Selon les informations disponibles, ces équipements ont été mis en place sur les deux sens de circulation. Ils comprennent des portiques peints en rouge et blanc ainsi que plusieurs panneaux de signalisation rappelant les restrictions applicables aux véhicules hors gabarit. Les conducteurs de poids lourds concernés sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs.

Des dispositifs pour filtrer les véhicules hors gabarit

Le nouvel aménagement vise à empêcher les camions et autobus dont la hauteur dépasse la limite autorisée d’accéder à l’échangeur. Les portiques sont constitués de lattes suspendues sur toute la largeur de la chaussée. Elles permettent d’alerter les conducteurs avant qu’un véhicule trop élevé n’atteigne la structure.

La signalisation installée sur place rappelle trois principales consignes : interdiction aux camions de plus de 4,5 mètres, hauteur maximale autorisée fixée à 4,5 mètres et interdiction aux autobus dépassant cette même limite. Selon les informations rapportées par les médias locaux, ces mesures doivent contribuer à préserver l’infrastructure tout en réduisant les risques d’accident.

Un incident survenu en avril à l’origine de la mesure

La décision fait suite à un accident enregistré en avril 2026 sur ce même échangeur. Un camion transportant notamment des cartons de boîtes d’allumettes circulait en direction de Cotonou lorsqu’il aurait heurté l’ouvrage avec un chargement dépassant le gabarit autorisé, selon plusieurs sources.

Le choc aurait été suivi d’un incendie, favorisé par la nature inflammable de la cargaison. D’après des témoignages recueillis à l’époque, le conducteur est parvenu à immobiliser son véhicule avant de quitter la cabine. « Le conducteur a pu sortir à temps », rapportaient alors des témoins.

D’importants dégâts sur un axe stratégique

L’incendie avait nécessité une importante intervention du Groupement national des sapeurs-pompiers. Plusieurs camions-citernes avaient été mobilisés pour maîtriser les flammes, tandis que la circulation avait été fortement perturbée pendant plusieurs heures sur cet axe reliant Cotonou à Abomey-Calavi et desservant plusieurs corridors de transport de la sous-région.

Les dégâts causés à l’échangeur avaient conduit les autorités à réfléchir à des solutions destinées à éviter la répétition d’un tel incident. Avec la mise en place de ces portiques de limitation de hauteur, les véhicules hors gabarit sont désormais filtrés avant leur accès à l’ouvrage. Selon les informations disponibles, cette mesure a pour objectif de renforcer durablement la sécurité des usagers et de mieux protéger cette infrastructure routière.