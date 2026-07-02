16 enfants découverts dans une pièce de 12 m² en Ohio : "notre bétail était mieux traité"

Seize enfants confinés pendant quatre ans dans une pièce unique : c’est le tableau glaçant révélé par le bureau du procureur général de l’Ohio, qui a confirmé mardi la découverte de 16 mineurs, âgés de 18 mois à 18 ans, dans une résidence du village de Hamden, comté de Vinton. L’intervention faisait suite à un mandat de perquisition délivré dans le cadre d’une enquête distincte.

Une pièce unique pour seize enfants

Le shérif du comté, Ryan Cain, a indiqué que les enfants auraient passé l’essentiel des quatre dernières années confinés dans un espace d’environ 3,5 mètres sur 3,5, soit près de 12 m². Aucune cage n’aurait été retrouvée sur place, mais les lieux présentaient, selon les enquêteurs, des traces d’excréments humains dans plusieurs pièces de la maison. « Notre bétail était mieux traité que ces enfants », a déclaré Cain lors d’un point presse mercredi.

Le procureur général Andy Wilson a précisé que sept enfants avaient été transportés à l’hôpital, dont deux par hélicoptère vers Columbus, un mineur se trouvant dans un état jugé critique. Aucun des enfants en âge scolaire n’aurait été inscrit dans un établissement, et plusieurs présenteraient un retard de langage sévère, certains ne s’exprimant pas du tout. L’aînée du groupe, une jeune femme de 18 ans considérée par les autorités comme présentant un développement encore assimilable à celui d’une mineure, n’aurait pas été en mesure d’épeler son propre nom, selon le procureur du comté, William Archer.

Quatre inculpations pour mise en danger

Les suspects arrêtés sont Gary Siders Sr. (73 ans), Christina Siders (67 ans), Gary Siders Jr. (36 ans) et Elizabeth Siders (33 ans), présentés par Archer comme les grands-parents et les parents des enfants. Chacun fait face à 16 chefs d’accusation de mise en danger d’enfant, une infraction classée crime de second degré en raison de « dommages corporels graves » allégués. Ils ont plaidé non coupables lors de leur comparution mercredi, et une caution de 300 000 dollars a été fixée pour chacun d’eux.

Archer a écarté la piste de la traite d’êtres humains, qualifiant l’affaire de « situation intra-familiale« . Wilson a pour sa part estimé qu’un délai supplémentaire de 24 heures avant l’intervention aurait probablement entraîné la mort d’un ou plusieurs enfants.

Une famille passée sous les radars pendant des années

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, la famille aurait résidé dans le comté de Vinton depuis environ quatre ans, après avoir vécu dans les comtés de Pike et de Gallia ainsi que dans le Wisconsin. Des voisins interrogés ont affirmé n’avoir jamais soupçonné la présence d’enfants dans le logement. L’affaire rappelle, par son ampleur, le dossier Turpin jugé en Californie en 2019, où deux parents avaient été condamnés à la perpétuité pour la séquestration et la maltraitance de leurs 13 enfants ; ce précédent avait conduit plusieurs États américains à renforcer les obligations de signalement liées à la déscolarisation à domicile.

Les 16 enfants ohioniens ont été placés sous la garde temporaire du département des services à l’enfance et à la famille de l’Ohio. Le gouverneur Mike DeWine a qualifié la situation de « tragique » dans un communiqué. L’enquête reste en cours, et le bureau du procureur général a appelé toute personne détenant des informations sur la famille à le contacter directement.