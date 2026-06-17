17 infirmières du même service de maternité enceintes en même temps en Ohio

Dix-sept grossesses au sein d’une même équipe soignante : un record inédit frappe le service de maternité d’un hôpital américain. Au Miami Valley Hospital, dans l’Ohio, aux États-Unis, dix-sept infirmières du service de maternité sont enceintes au même moment, un record pour cet établissement de Premier Health, selon un communiqué du groupe hospitalier relayé par ABC News.

Le service compte environ 200 infirmières au total. Les grossesses des dix-sept soignantes en sont entre 12 et 35 semaines, avec des dates d’accouchement réparties de juin à décembre 2026. La responsable du service, Amberly Saner, a indiqué à ABC News que l’équipe a découvert l’ampleur du phénomène progressivement, sur plusieurs mois : « on a continué à en découvrir de plus en plus, et ça n’arrêtait pas d’augmenter ».

Un précédent record déjà battu en 2019

Ce service avait déjà connu un épisode comparable en 2019, lorsque onze infirmières s’étaient retrouvées enceintes simultanément, selon Premier Health. Un gynécologue consulté à l’époque par le groupe hospitalier, le docteur Stephen Guy, avait alors écarté toute explication médicale au phénomène, l’attribuant à une coïncidence liée à l’âge des soignantes, majoritairement en période de fécondité. Le même type de coïncidence avait été observé la même année chez des enseignantes du Kansas et des infirmières du Maine, selon Premier Health.

Pour certaines des futures mères de 2026, il s’agit d’une première grossesse. D’autres attendent un deuxième enfant ou plus. Deux infirmières, Maddie et Rileigh, collègues et amies depuis cinq ans au sein du service, ont prévu de s’accompagner mutuellement lors de leurs accouchements respectifs.

Un fonctionnement du service maintenu malgré les départs en congé

La direction du service ne prévoit pas de difficulté de couverture des postes pendant les congés maternité à venir. L’unité dispose d’une équipe d’encadrement de treize personnes pouvant intervenir en renfort à tout moment, ainsi que de personnel remplaçant mobilisable selon les besoins, selon Premier Health.

Les dix-sept futures mères ont choisi d’accoucher dans l’établissement où elles travaillent, certaines étant assistées par leurs propres collègues également enceintes. Cette organisation reprend le schéma observé lors du précédent épisode de 2019, où les naissances s’étaient échelonnées entre fin avril et octobre de cette année-là. Les premiers accouchements de ce nouveau groupe sont attendus à partir de juin 2026, avec un pic prévu en fin d’année selon le calendrier communiqué par Premier Health.