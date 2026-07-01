Casper O'Brien, 116 kg, meurt à 7 ans, ses parents inculpés pour meurtre aux USA

Un poids de 116 kilos à seulement 7 ans : c’est le constat glaçant établi par les autorités du Michigan après la mort d’un enfant que ses parents auraient délibérément privé de soins. Casper O’Brien est décédé le 4 novembre 2025 à Flint Township, après un appel d’urgence signalant qu’il ne respirait plus. Le procureur du comté de Genesee, David Leyton, a inculpé ses parents, Damien et Jessica O’Brien, de meurtre au second degré, torture et maltraitance d’enfant.

Un enfant immobilisé par son propre poids

Selon le rapport du médecin légiste du comté, Casper mesurait 1,28 mètre pour 116 kilos, un poids largement supérieur à la moyenne pour son âge. Les enquêteurs l’ont retrouvé immobile, allongé dans un lit de fortune partagé avec quatre autres membres du foyer. Son alimentation aurait été composée presque exclusivement de chips et de frites, en raison de problèmes de texture alimentaire signalés par la famille. « Clairement, les parents nourrissaient l’enfant de manière inappropriée, c’est le moins qu’on puisse dire », a déclaré David Leyton, précisant qu’il ne recevait pas la nutrition dont il avait besoin.

Un suivi médical volontairement interrompu

L’enquête établit que Casper avait consulté un médecin pour la dernière fois en février 2024. Il avait alors été orienté vers un endocrinologue pédiatrique, spécialiste des troubles hormonaux et métaboliques chez l’enfant. Ce rendez-vous n’aurait jamais été honoré. Le procureur a souligné que la famille disposait pourtant d’une couverture santé via l’employeur de Damien O’Brien et ne manquait pas de ressources financières, écartant l’hypothèse d’une négligence liée à la précarité. Les parents auraient ainsi choisi de ne pas donner suite au signalement médical, alors même que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge spécialisée.

Une détention sans possibilité de libération sous caution

Damien O’Brien, 40 ans, et Jessica O’Brien, 41 ans, ont été arrêtés et placés en détention à la prison du comté de Genesee, à environ une heure de route au nord-ouest de Detroit, sans possibilité de libération sous caution. Chacun fait face à trois chefs d’accusation distincts de maltraitance d’enfant au second degré, en plus des charges de meurtre et de torture. Le meurtre au second degré est passible, dans l’État du Michigan, d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Prochaine étape judiciaire

Une audience préliminaire, dite probable cause hearing, doit permettre au tribunal de déterminer si les éléments réunis par l’accusation justifient un renvoi devant une cour d’assises. Cette audience doit établir si les faits reprochés à Damien et Jessica O’Brien seront formellement examinés lors d’un procès, dont la date n’a pas encore été fixée.