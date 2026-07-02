Afrique : CANAL+ retire plusieurs chaînes du groupe TF1 de son offre

La rupture est désormais actée. Le groupe CANAL+ a annoncé, mardi 30 juin 2026, qu’il mettra fin à la distribution de plusieurs chaînes du groupe TF1 sur le continent africain, après l’échec des négociations engagées entre les deux entreprises. L’information a été officialisée dans un communiqué publié par CANAL+.

Cette décision concerne les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, Ushuaïa TV et Histoire TV, qui ne seront plus proposées aux abonnés africains de l’opérateur.

Une fin de négociations sans accord

Dans son communiqué, CANAL+ explique que plusieurs mois de discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord global avec TF1, malgré des propositions destinées à améliorer les conditions du partenariat.

Le groupe indique qu’il entretient des accords de longue durée avec de nombreux éditeurs français et avec plusieurs grandes plateformes internationales de streaming, mais que les échanges avec TF1 n’ont pas permis de trouver un compromis acceptable.

« Nous demeurons ouverts au dialogue et disponibles pour reprendre les discussions afin de parvenir à un accord reposant sur des bases raisonnables, équilibrées et pérennes, préservant les intérêts des deux groupes », affirme CANAL+. La décision entraînera le retrait des sept chaînes concernées des bouquets CANAL+ en Afrique. Le groupe n’a toutefois pas précisé la date exacte de l’arrêt de leur diffusion dans son communiqué.

CANAL+ laisse la porte ouverte à une reprise des discussions

Malgré cette décision, CANAL+ affirme ne pas considérer les discussions comme définitivement closes. L’entreprise indique rester disponible pour reprendre les échanges avec TF1 si les deux groupes parviennent à s’entendre sur de nouvelles bases. À ce stade, TF1 n’avait pas communiqué publiquement de réaction à l’annonce de CANAL+, tandis que l’opérateur n’a pas encore précisé le calendrier de retrait effectif des chaînes concernées en Afrique.