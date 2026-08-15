Ghana : un ressortissant évacué d’Afrique du Sud décède après son arrivée à Accra

Un ressortissant ghanéen évacué d’Afrique du Sud est décédé vendredi soir à l’aéroport international d’Accra, quelques minutes après son arrivée à bord d’un vol transportant 50 personnes rapatriées. Les secours mobilisés sur place n’ont pas réussi à le réanimer.

L’arrivée du vol d’Air Tanzania était prévue dans le cadre de l’opération organisée par les autorités ghanéennes pour permettre à leurs ressortissants de quitter l’Afrique du Sud. Selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères, le décès a été constaté à 18h55 au centre médical d’urgence de l’aéroport.

Un malaise survenu avant l’atterrissage

D’après les informations recueillies auprès des autres passagers, l’état de santé du ressortissant se serait brusquement dégradé environ une demi-heure avant l’arrivée à Accra. Les circonstances précises de cette dégradation n’ont pas été communiquées par les autorités.

Une équipe médicale d’urgence attendait les passagers à l’aéroport. Le voyageur a été pris en charge dès sa descente de l’avion, mais les tentatives de réanimation sont restées sans succès. Le ministère des Affaires étrangères a ensuite engagé les démarches nécessaires pour informer les proches du défunt.

Le corps doit être transféré au Police Hospital d’Accra, où une autopsie doit permettre d’établir les circonstances médicales du décès. Les autorités ghanéennes ont précisé que de nouvelles informations pourraient être communiquées après les échanges avec la famille.

Plus de 1 600 Ghanéens rapatriés

Ce décès intervient alors que le Ghana poursuit une importante opération de retour de ses ressortissants depuis l’Afrique du Sud. Selon les données communiquées cette semaine par le ministère des Affaires étrangères, plus de 1 600 Ghanéens ont déjà été évacués depuis mai 2026 et le dispositif reste en cours.

Les autorités ghanéennes ont indiqué que l’opération était entièrement financée par l’État et des partenaires ghanéens. Le ministère a précisé qu’environ 10,6 millions de cédis avaient été consacrés aux deux premières phases du programme, avec 926 personnes rapatriées lors de la première et environ 1 000 lors de la deuxième.

Les personnes de retour bénéficient aussi d’un accompagnement destiné à faciliter leur réinstallation. Le dispositif comprend une aide à la réintégration ainsi qu’une prise en charge de certains frais de transport.

Accra maintient le dispositif de rapatriement

Le gouvernement ghanéen avait renforcé cette opération dans un contexte de tensions visant des ressortissants étrangers en Afrique du Sud. Cette situation a également provoqué des démarches de plusieurs pays africains confrontés au retour de leurs citoyens.

Accra a toutefois précisé cette semaine qu’il ne faisait pas partie des États auxquels Pretoria demande de rembourser certains coûts liés aux opérations de rapatriement. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères affirme que son propre programme de retour a été financé directement par le Ghana et ses partenaires.

Le décès enregistré à l’arrivée du dernier groupe rapatrié ajoute désormais un volet humain à une opération qui se poursuit, tandis que les autorités attendent les résultats de l’autopsie avant de fournir d’éventuelles précisions sur les causes du décès.