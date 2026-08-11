CANAL+ Afrique lance « Clash », la série musicale de Philippe Lacôte

Clash sera diffusée à partir du dimanche 30 août 2026 sur CANAL+MAGIC, avec un nouvel épisode chaque dimanche à 20h30. Réalisée par le cinéaste ivoirien Philippe Lacôte, la série plonge dans les rivalités de deux figures de la scène musicale du coupé-décalé à Abidjan et Kinshasa.

La fiction suit DJ Shogun et DJ Diamantino, deux amis qui connaissent ensemble le succès avant de voir leur relation se détériorer lorsque Shogun choisit de poursuivre une carrière en solo. Diamantino quitte alors Abidjan pour Kinshasa. Leur séparation ouvre une confrontation artistique où les réseaux sociaux, la recherche de notoriété et les rivalités musicales occupent une place centrale.

Une première série pour Philippe Lacôte

Clash constitue la première incursion de Philippe Lacôte dans le format sériel. Le réalisateur ivoirien s’est auparavant distingué avec deux longs-métrages, Run et La Nuit des rois, ce dernier ayant été présenté en compétition à la Mostra de Venise en 2020.

Pour cette nouvelle production, le cinéaste s’est appuyé sur un travail d’observation du milieu musical ivoirien. Il explique avoir voulu représenter « une légende urbaine de la jeunesse ivoirienne », selon le communiqué de CANAL+ transmis le 10 août 2026.

Le récit puise dans les codes du coupé-décalé et dans les tensions qui peuvent accompagner la célébrité. Les clashs publics, les provocations et la circulation des contenus sur les réseaux sociaux servent de ressorts à l’intrigue.

Une production tournée entre Abidjan et Kinshasa

La série compte huit épisodes de 52 minutes. Les tournages ont été réalisés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

La distribution réunit Ange Eric N’guessan, Arnold Matondo, Jean-Baptiste Lafarge, Serge Kanyinda, France Nancy Goulian, Prudence Maïdou, Mouna Ndiaye, Fanta Doumbia, Stéphy Jeff et Michel Bohiri.

La production est assurée par Wassakara Productions en Côte d’Ivoire, Banshee Films en France, Monday Films au Ghana et Kiyo’s Production en République démocratique du Congo. La musique originale est signée Olivier Alary.

La série disposera aussi d’une bande-son composée de huit morceaux créés avec la participation de compositeurs, beatmakers, musiciens et auteurs africains.

Le coupé-décalé comme toile de fond

Le choix de cet univers musical renvoie à une histoire qui dépasse la seule industrie du divertissement. Le coupé-décalé est apparu au début des années 2000 autour de jeunes Ivoiriens installés en France, avant de se diffuser rapidement en Côte d’Ivoire. Le mouvement s’est développé parallèlement à la crise politico-militaire de 2002 et a ensuite connu plusieurs évolutions musicales et chorégraphiques.

Cette dimension historique nourrit le projet de Philippe Lacôte, qui présente la série comme une observation des transformations de la culture populaire ivoirienne.

Pour Nathalie Folloroux, directrice des chaînes CANAL+ Afrique, Clash doit également contribuer à renforcer l’offre de séries africaines contemporaines. La fiction sera accessible sur CANAL+MAGIC à partir du 30 août, à raison d’un épisode chaque dimanche à 20h30.