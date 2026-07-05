Après ses appels avec Poutine et Zelensky, Trump relance la médiation sur l'Ukraine

Deux coups de fil en une soirée, et une diplomatie américaine qui reprend son souffle après des mois de mise en veille. Donald Trump s’est entretenu par téléphone samedi 4 juillet, jour du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, successivement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis avec son homologue russe Vladimir Poutine, selon les précisions apportées par le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, citées par l’agence russe Ria Novosti.

Un appel de 85 minutes entre Moscou et Washington

L’échange entre Trump et Poutine a duré une heure et vingt-cinq minutes. Ouchakov a précisé que les deux chefs d’État s’étaient penchés sur les conditions d’une sortie de crise en Ukraine, dans la perspective du sommet de l’Otan prévu à Ankara les 7 et 8 juillet, auquel Trump doit participer. Selon le conseiller russe, la discussion aurait également porté sur d’autres dossiers internationaux, notamment la situation autour de l’Iran et au Moyen-Orient. Poutine aurait par ailleurs présenté ses vœux à Trump à l’occasion de la fête nationale américaine. Cet appel intervient après plusieurs mois de gel des canaux de médiation directs entre Washington, Moscou et Kyiv, la diplomatie américaine ayant été largement mobilisée par le dossier iranien depuis fin février.

Zelensky avait, de son côté, échangé plus tôt dans la soirée avec Trump, en marge des célébrations du 4-Juillet aux États-Unis. Le président ukrainien a affirmé à l’issue de cet appel : « il y a une réelle perspective de mettre fin à la guerre », sans détailler publiquement le contenu précis de l’échange.

Washington prépare le retour de ses émissaires

Ces deux appels coïncident avec une reprise annoncée du travail des émissaires américains chargés du dossier ukrainien. Le New York Times a rapporté, sur la base de sources proches du dossier, que l’envoyé spécial Steve Witkoff et le conseiller Jared Kushner maintiennent des contacts quasi quotidiens avec des responsables russes et ukrainiens, et se tiendraient prêts à se rendre en Russie ou en Ukraine si la situation l’exigeait. Aucune date de déplacement n’a toutefois été fixée à ce stade.

Witkoff et Kushner s’étaient déjà rendus à plusieurs reprises à Moscou depuis le début de leur mission de médiation, sans jamais avoir effectué de visite officielle à Kyiv. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, avait indiqué début juillet qu’une délégation américaine conduite par les deux hommes, à laquelle pourrait se joindre le sénateur Lindsey Graham, se préparait à se rendre dans la capitale ukrainienne. Des responsables de l’administration américaine ont depuis précisé qu’un tel déplacement restait envisagé, sans être arrêté.

Cette relance intervient après une interruption des discussions trilatérales sur l’Ukraine, la partie russe ayant elle-même évoqué une pause dans les négociations, ses contacts avec Washington s’étant concentrés ces derniers mois sur d’autres priorités diplomatiques, notamment le dossier iranien.

Un sommet de l’Otan sous tension

L’annonce de ces échanges téléphoniques précède de trois jours le sommet de l’Otan à Ankara, où les Alliés doivent discuter des investissements de défense et du soutien à Kyiv. Les membres de l’organisation s’étaient engagés en 2025 à porter leurs dépenses militaires à 5 % du PIB d’ici 2035. Les tensions entre Trump et plusieurs alliés européens, déjà vives sur la question du financement militaire, se sont accentuées ces derniers mois autour du dossier iranien et des velléités américaines concernant le Groenland.

Zelensky avait par ailleurs annoncé, le 13 juin, qu’il comptait porter la question des garanties de sécurité pour l’Ukraine lors de ce sommet. Aucune date n’a pour l’heure été communiquée pour un éventuel déplacement de Witkoff et Kushner à Moscou ou à Kyiv, les responsables américains conditionnant ce voyage à l’existence d’avancées concrètes dans les négociations.