Après un Mondial décevant, Mbappé et Ester Expósito réapparaissent ensemble à Miami

Kylian Mbappé a été filmé au LIV, une discothèque de Miami, quelques heures après l’élimination des Bleus face à l’Angleterre. À ses côtés, Ester Expósito ne cachait plus rien : étreintes prolongées et baisers ont été captés par plusieurs témoins présents sur place.

Une soirée qui tranche avec la déception sportive

Un doublé de Mbappé n’aura pas suffi samedi 18 juillet au Hard Rock Stadium : la France a terminé quatrième du Mondial 2026, battue 6-4 par l’Angleterre dans un match pour la troisième place riche en buts des deux côtés. Avec ce doublé, l’attaquant devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, dépassant Lionel Messi au classement all-time. La rencontre marquait aussi la dernière sortie de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, après quatorze ans à la tête de la sélection.

Quelques heures plus tard, changement de décor total. Selon les informations relayées par l’influenceur Aqababe, le capitaine des Bleus s’est rendu au LIV, club prisé des célébrités à Miami, en compagnie d’Expósito. L’actrice espagnole avait fait le déplacement au Hard Rock Stadium pour assister au match — sa toute première apparition à une rencontre de la France de tout le tournoi, après avoir évité les précédentes en raison de ses engagements professionnels.

Des retrouvailles après des rumeurs de rupture

Les images de Miami relancent un feuilleton sentimental suivi depuis plusieurs mois. Le couple, jamais officiellement confirmé par les principaux intéressés, avait été aperçu ensemble à Madrid fin février, puis à Paris début mars, avant un séjour à Cagliari en mai et des vacances à Ibiza. Une scène similaire s’était déjà produite en marge d’un match du Real Madrid, où Expósito avait éludé une question sur sa relation en assurant simplement « aller très bien ».

Plusieurs médias mexicains et latino-américains ont interprété la scène de Miami comme la confirmation que le couple traverse cette période ensemble, après des rumeurs récentes de crise. Aucune déclaration officielle n’est venue de l’entourage de Mbappé ou d’Expósito pour confirmer ou infirmer ces informations.

Un weekend agité à Miami

La soirée en boîte de nuit survient dans un weekend chargé pour l’attaquant du Real Madrid. Dès le lendemain, Mbappé a été photographié sur un yacht à Miami en marge de la finale du Mondial entre l’Argentine et l’Espagne, en compagnie de Walter Weekes, co-animateur d’un podcast américain controversé pour ses positions jugées misogynes. Cette apparition a suscité des critiques distinctes de celles entourant sa vie sentimentale, certains s’interrogeant sur la pertinence de cette fréquentation pour l’image du joueur. Mbappé rentrera prochainement en Espagne pour entamer sa préparation avec le Real Madrid, qui doit affronter une nouvelle saison sous la houlette de Xabi Alonso.