FIFA et Messi: Cristiano Ronaldo prend position dans la polémique autour du soutien à l'Argentine

Cristiano Ronaldo a vu son compte Instagram attirer une forte attention après qu’un « j’aime » est apparu sur une publication accusant la FIFA d’avoir favorisé Lionel Messi durant la Coupe du monde 2026. L’interaction, relayée par plusieurs médias sportifs, est devenue virale avant la finale remportée par l’Espagne face à l’Argentine, alors que des débats sur certaines décisions arbitrales alimentaient déjà les réseaux sociaux.

Selon les informations rapportées par Goal et reprises par plusieurs médias, le compte vérifié de la star portugaise a affiché un « like » sur une vidéo relayant des accusations de partialité à l’encontre de la FIFA. La publication reprenait les propos de la journaliste espagnole Pilar Rodriguez Losantos, qui estimait que certaines décisions arbitrales avaient favorisé l’Albiceleste tout au long du tournoi. Aucune preuve n’a toutefois été apportée pour étayer ces accusations, qui restent celles de l’auteure de la publication.

Une interaction qui fait rapidement réagir

Le « j’aime » attribué au compte de Cristiano Ronaldo est apparu alors que l’Argentine disputait la finale du Mondial face à l’Espagne. La sélection dirigée par Lionel Scaloni s’est finalement inclinée 1-0 après prolongation, laissant échapper un deuxième titre mondial consécutif.

Selon les médias ayant relayé l’affaire, cette interaction a rapidement suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Certains internautes y ont vu une prise de position implicite du quintuple Ballon d’Or, tandis que d’autres ont rappelé qu’aucun élément ne permet de confirmer que le joueur lui-même est à l’origine de cette action sur son compte.

La publication « aimée » évoquait une FIFA qui aurait cherché à offrir le trophée à Lionel Messi et faisait également référence à des soupçons de corruption. Ces affirmations proviennent exclusivement du contenu de cette publication et ne sont corroborées par aucune déclaration officielle de l’instance dirigeante du football mondial.

Une rivalité qui nourrit chaque polémique

L’épisode intervient dans un contexte où la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi reste l’une des plus marquantes de l’histoire du football. Pendant près de deux décennies, les deux joueurs ont dominé les récompenses individuelles et animé les principaux débats de la planète football.

Cette édition 2026 de la Coupe du monde revêtait aussi une importance particulière pour Lionel Messi. Déjà sacré champion du monde avec l’Argentine en 2022, il disputait une deuxième finale mondiale consécutive avec l’Albiceleste, une performance rare dans l’histoire de la compétition.

La FIFA n’a pas réagi

À ce stade, la FIFA n’a publié aucune réaction officielle concernant les accusations relayées dans la publication ayant reçu ce « like ». Cristiano Ronaldo ne s’est pas exprimé publiquement sur cette interaction, pas plus que son entourage.

Les faits établis se limitent donc à l’apparition de ce « j’aime » sur le compte Instagram vérifié du capitaine portugais, un geste qui a alimenté les discussions quelques heures avant la finale du Mondial. Les accusations de favoritisme et de corruption mentionnées dans la publication restent, elles, des allégations relayées par son auteure et n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle.