Aya Nakamura numéro 1 en Chine : la revanche tardive de Copines

Copines occupe la première place du classement Shazam en Chine depuis la mi-juillet 2026. Sorti le 24 août 2018, le titre d’Aya Nakamura dépasse aujourd’hui la concurrence chinoise et internationale sur cette application d’identification musicale.

Une chorégraphie née sur Douyin

Ce retour s’explique par une vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Une utilisatrice au pseudonyme @xiaoru1088 y a mis en ligne une chorégraphie sur le morceau, rapidement reprise par de nombreux internautes chinois. Le mouvement a ensuite gagné TikTok et YouTube, où des créateurs hors de Chine ont repris la même danse.

Les plateformes de streaming enregistrent aussi cette progression. Sur QQ Music, service musical largement utilisé en Chine, Copines figure parmi les 30 titres les plus écoutés du moment, à la 26e place. Le morceau gagne du terrain sur un autre continent au même moment, avec une hausse d’écoutes constatée au Brésil.

Un précédent viral remontant à 2021

Ce regain d’intérêt n’est pas une première pour Copines. Le titre avait déjà déclenché une tendance de danse sur Instagram Reels début 2021, plusieurs années après sa sortie initiale. À l’époque de sa publication, il s’était classé premier des ventes en France et septième en Wallonie, selon les données de classement citées par Wikipédia.

Cette actualité chinoise coïncide avec d’autres signaux positifs pour la carrière d’Aya Nakamura hors de France. Son titre Djadja a récemment décroché une certification aux États-Unis, un marché où les artistes francophones s’imposent rarement.

Peu de dates scéniques prévues cet été

Cette exposition inédite en Asie ne s’accompagne pour l’instant d’aucune tournée annoncée. La chanteuse doit seulement se produire dans quelques festivals en France durant l’été.

À titre de comparaison, les titres francophones sortis avant l’essor massif du streaming parviennent rarement à dominer les classements chinois près d’une décennie après leur publication, un marché musical où la production locale et coréenne reste habituellement dominante.