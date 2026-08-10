« J’étais juste un bouffon » : Akon raconte ce concert privé hors du commun

Le chanteur américain Akon est revenu sur une prestation pour le moins inhabituelle dans le podcast Flagrant, diffusé début juillet 2026. Au cours de cet entretien filmé, l’artiste raconte avoir été invité au Moyen-Orient pour un événement privé rémunéré, selon son récit, plusieurs millions de dollars. Tout avait été préparé pour que le spectacle soit à la hauteur, avec une fiche technique détaillée, des lasers, des écrans LED et une scène professionnelle. Cependant, à son arrivée, Akon découvre une salle presque vide. Il affirme avoir eu la sensation d’être un simple « bouffon ».

Le public attendu ne s’est finalement pas présenté. À vrai dire, il n’était même pas prévu. En effet, seules trois personnes étaient installées dans la salle : la femme de l’homme d’affaires venant du Golf (et dont le nom a été délibérément censuré), sa fille et son fils. Malgré l’importante installation technique, le chanteur commence sa prestation devant ce groupe très restreint.

Près de deux heures autour du même morceau

La situation devient rapidement surprenante lorsque la fille lui demande d’interpréter « Mr. Lonely », l’un des titres les plus connus d’Akon. Cette chanson devient même l’unique véritable demande de la soirée. Après une première interprétation, la jeune femme demande à Akon de recommencer. Puis la demande se répète.

Le chanteur explique avoir ainsi passé près de deux heures à interpréter le même titre devant les trois membres de la famille. La jeune femme aurait notamment ri pendant une partie de la prestation. Akon raconte dans la suite de ce podcast avoir poursuivi le spectacle malgré cette situation pour le moins troublante, alors que tout avait été initialement organisé comme un concert beaucoup plus important.

Akon raconte une expérience particulièrement déroutante

Cette soirée a laissé une impression durable au chanteur. Le décalage entre les moyens déployés et les conditions réelles de sa prestation l’a particulièrement marqué. L’artiste associe cette expérience à l’impression d’avoir été réduit au rôle d’artiste avait été relégué au second plan étant davantage traité comme une forme de divertissement privé que comme un chanteur venu proposer un spectacle.