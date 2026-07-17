Ballon d'Or 2026 : Lionel Messi prend l'avantage avant la finale du Mondial

Lionel Messi apparaît désormais comme le principal favori du Ballon d’Or 2026 après avoir conduit l’Argentine en finale de la Coupe du monde. À 39 ans, le capitaine argentin a encore renforcé son dossier grâce à une nouvelle prestation décisive en demi-finale face à l’Angleterre, où son équipe a renversé la situation dans les dernières minutes.

Selon plusieurs observateurs et médias spécialisés, cette performance modifie la hiérarchie des favoris. Auteur de huit buts et de quatre passes décisives depuis le début du tournoi, Messi domine actuellement le classement des buteurs et reste impliqué sur la majorité des réalisations de l’Albiceleste.

Les critères du Ballon d’Or jouent en faveur de Messi

La progression de Lionel Messi dans les pronostics s’explique aussi par les règles qui encadrent désormais l’attribution du Ballon d’Or. Depuis la réforme opérée par France Football en 2022, le trophée récompense les performances réalisées sur une saison sportive et repose sur trois critères principaux.

Le premier concerne les prestations individuelles, avec une attention portée au niveau de jeu et au caractère décisif du joueur. Le deuxième prend en compte les résultats collectifs et les trophées remportés avec le club et la sélection nationale. Enfin, le fair-play et le comportement sur le terrain constituent le troisième critère retenu par les votants.

Contrairement aux anciennes éditions, l’ensemble de la carrière n’entre plus dans les critères officiels. Cette évolution favorise les joueurs capables de réaliser une saison exceptionnelle, avec un poids important accordé aux grandes compétitions internationales lorsqu’elles figurent au calendrier.

Une demi-finale qui pourrait peser lourd dans les votes

Face à l’Angleterre, l’Argentine semblait proche de l’élimination après avoir été menée jusqu’à la 85e minute. Durant la rencontre, Lionel Messi a alors délivré deux passes décisives à Enzo Fernandez puis à Lautaro Martinez, permettant à son équipe d’arracher la victoire et la qualification pour la finale. Avant le tournoi, Messi avait pourtant expliqué que son objectif était avant tout de profiter une dernière fois de la Coupe du monde.

La finale pourrait faire basculer le Ballon d’Or

Même si les performances de Messi placent aujourd’hui l’Argentin en tête de nombreux pronostics, le Ballon d’Or ne repose pas uniquement sur la Coupe du monde. Les journalistes appelés à voter évaluent l’ensemble de la saison, en tenant compte des résultats obtenus avec les clubs et les sélections. La finale face à l’Espagne pourrait toutefois renforcer encore davantage la candidature du capitaine argentin. Une victoire mondiale, associée à ses statistiques déjà impressionnantes, constituerait un argument majeur dans la dernière ligne droite avant le scrutin.

Si Lionel Messi était finalement sacré, il décrocherait un neuvième Ballon d’Or, un record qu’aucun autre joueur n’a jamais atteint dans l’histoire de cette récompense créée en 1956 par France Football. Son principal concurrent, Lamine Yamal, disputera lui aussi cette finale avec l’ambition de faire basculer les votes en faveur de l’Espagne.

Lionel Messi apparaît désormais comme le principal favori du Ballon d’Or 2026 après avoir conduit l’Argentine en finale de la Coupe du monde. À 39 ans, le capitaine argentin a encore renforcé son dossier grâce à une nouvelle prestation décisive en demi-finale face à l’Angleterre, où son équipe a renversé la situation dans les dernières minutes. Selon plusieurs observateurs et médias spécialisés, cette performance modifie la hiérarchie des favoris. Auteur de huit buts et de quatre passes décisives depuis le début du tournoi, Messi domine actuellement le classement des buteurs et reste impliqué sur la majorité des réalisations de l’Albiceleste.

Les critères du Ballon d’Or jouent en faveur de Messi

La progression de Lionel Messi dans les pronostics s’explique aussi par les règles qui encadrent désormais l’attribution du Ballon d’Or. Depuis la réforme opérée par France Football en 2022, le trophée récompense les performances réalisées sur une saison sportive et repose sur trois critères principaux.

Le premier concerne les prestations individuelles, avec une attention portée au niveau de jeu et au caractère décisif du joueur. Le deuxième prend en compte les résultats collectifs et les trophées remportés avec le club et la sélection nationale. Enfin, le fair-play et le comportement sur le terrain constituent le troisième critère retenu par les votants.

Contrairement aux anciennes éditions, l’ensemble de la carrière n’entre plus dans les critères officiels. Cette évolution favorise les joueurs capables de réaliser une saison exceptionnelle, avec un poids important accordé aux grandes compétitions internationales lorsqu’elles figurent au calendrier.

Une demi-finale qui pourrait peser lourd dans les votes

Face à l’Angleterre, l’Argentine semblait proche de l’élimination après avoir été menée jusqu’à la 85e minute. Selon le récit de la rencontre, Lionel Messi a alors délivré deux passes décisives à Enzo Fernandez puis à Lautaro Martinez, permettant à son équipe d’arracher la victoire et la qualification pour la finale.

Avant le tournoi, Messi avait pourtant expliqué que son objectif était avant tout de profiter une dernière fois de la Coupe du monde. Il avait même confié, selon plusieurs médias, « vouloir simplement prendre du plaisir », tout en redoutant que sa présence puisse perturber l’équilibre du groupe.

La finale pourrait faire basculer le Ballon d’Or

Même si les performances de Messi placent aujourd’hui l’Argentin en tête de nombreux pronostics, le Ballon d’Or ne repose pas uniquement sur la Coupe du monde. Les journalistes appelés à voter évaluent l’ensemble de la saison, en tenant compte des résultats obtenus avec les clubs et les sélections.

La finale face à l’Espagne pourrait toutefois renforcer encore davantage la candidature du capitaine argentin. Une victoire mondiale, associée à ses statistiques déjà impressionnantes, constituerait un argument majeur dans la dernière ligne droite avant le scrutin.

Si Lionel Messi était finalement sacré, il décrocherait un neuvième Ballon d’Or, un record qu’aucun autre joueur n’a jamais atteint dans l’histoire de cette récompense créée en 1956 par France Football. Son principal concurrent, Lamine Yamal, disputera lui aussi cette finale avec l’ambition de faire basculer les votes en faveur de l’Espagne.