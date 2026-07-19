Bénin : 16 personnes arrêtées après le démantèlement de trois ghettos à Djougou

Seize personnes ont été interpellées lors d’une opération policière menée le vendredi 17 juillet 2026 dans la commune de Djougou. Selon la Police républicaine, trois lieux présentés comme des ghettos ont été démantelés au cours de cette intervention conduite dans le deuxième arrondissement.

Les descentes ont été réalisées par une équipe réunissant des agents des commissariats des 1er, 2e et 3e arrondissements, avec l’appui du Peloton de surveillance et d’intervention de Djougou. L’opération, coordonnée par le commissaire central de la ville, a ciblé des sites situés au quartier Yalowa, au marché Atchoukouma et le long de la voie faisant face à la station JNP, selon les informations communiquées par la Police républicaine.

Des produits illicites placés sous scellés

Les fouilles effectuées sur les différents sites ont conduit à la saisie de plusieurs produits. D’après la Police républicaine, les agents ont récupéré des boissons alcoolisées conditionnées dans des sachets et des emballages plastiques dont l’origine est jugée douteuse, des préparations d’alcool frelaté, des paquets de cigarettes, du chanvre indien ainsi que des substances psychotropes.

L’ensemble des produits confisqués a été placé sous scellés avant d’être mis à la disposition de la justice. Les seize personnes arrêtées devront, selon la même source, répondre des faits qui leur sont reprochés dans le cadre d’une procédure judiciaire. La Police républicaine indique que ces opérations répondent aux « instructions de la hiérarchie » et visent à renforcer la lutte contre les trafics de stupéfiants et les activités illicites.

Une stratégie de contrôle renforcée

La Police républicaine affirme avoir adopté des opérations conduites de manière coordonnée entre plusieurs unités afin d’accroître leur efficacité sur le terrain. « Les individus interpellés feront l’objet d’une procédure judiciaire », précise la même source.

Depuis plusieurs années, les forces de sécurité multiplient les opérations de démantèlement de ghettos dans plusieurs communes du Bénin, parmi lesquelles Cotonou, Parakou, Porto-Novo, Bohicon et Djougou. Ces interventions s’inscrivent dans la stratégie nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, la consommation de produits psychotropes et les réseaux de revente illicite. Les autorités judiciaires rappellent régulièrement que les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une décision définitive des juridictions compétentes.