Bénin : un véhicule en feu révèle 26 560 plaquettes de Tramaking

Un véhicule abandonné après avoir pris feu a permis aux policiers de découvrir 26 560 plaquettes de Tramaking 250 mg, jeudi 13 août 2026 à Cotonou. La découverte a été faite au carrefour Agla par des agents affectés à la régulation de la circulation, selon la Police républicaine.

L’incendie du véhicule avait attiré l’attention des riverains. Alertés, les policiers se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux et procéder aux premières vérifications. Le conducteur, qui se trouvait à proximité du véhicule, aurait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Selon le récit publié par la Police républicaine, il aurait laissé derrière lui la voiture et son chargement.

L’examen du véhicule a ensuite permis de découvrir une importante quantité de produits psychotropes. Les enquêteurs ont dénombré 26 560 plaquettes de Tramaking dosé à 250 mg. Le véhicule portait une immatriculation étrangère. Il a été remorqué puis placé en fourrière, indique la Police républicaine.

L’origine et la destination restent à déterminer

À ce stade, le conducteur n’a pas encore été identifié ou retrouvé, selon les informations communiquées par la police. Les investigations doivent permettre de déterminer les conditions dans lesquelles les produits ont été transportés ainsi que leur provenance et leur destination.

La Police républicaine n’a pas communiqué d’évaluation financière de la cargaison. Elle n’a pas non plus précisé si d’autres personnes pourraient être impliquées dans son acheminement. Le dossier devrait donc faire l’objet d’investigations complémentaires afin d’établir les responsabilités éventuelles.

Le Tramaking 250 mg au centre de plusieurs alertes

Le Tramaking 250 mg est un produit dont la composition peut varier selon les formulations commercialisées. Une alerte publiée en 2025 par l’Autorité de réglementation des médicaments du Pakistan avait identifié certaines versions de Tramaking 250 mg comme des produits non enregistrés et falsifiés, contenant du chlorhydrate de tramadol selon les analyses effectuées.

Le produit apparaît aussi dans plusieurs opérations de lutte contre le trafic de substances psychotropes en Afrique de l’Ouest. En juin 2026, une opération policière menée en Côte d’Ivoire avait conduit à la saisie de 12 500 comprimés de Tramaking 250 mg dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic.

La découverte réalisée à Agla porte sur une quantité nettement supérieure à celles de plusieurs saisies récentes rapportées dans la sous-région. Les enquêteurs béninois devront désormais déterminer si cette cargaison était destinée au marché local ou devait être acheminée vers une autre destination.