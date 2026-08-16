Crimée : comment une escort russe aurait tué un transfuge ukrainien grâce à une poubelle

Une explosion a tué Robert Shageev le 13 août 2026 à Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie. Ancien officier de la marine ukrainienne passé dans les forces russes en 2014, il aurait été visé par un engin explosif dissimulé dans une poubelle sur son trajet.

Margarita Reut, une Russe de 32 ans, a été arrêtée après l’attentat. Les autorités russes l’accusent d’avoir placé la bombe. Plusieurs médias la présentent comme une escort, une activité qui n’a pas été mentionnée dans les premières communications officielles russes. Sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal.

L’explosif aurait été placé sur le trajet de Shageev

L’explosion s’est produite dans le secteur de l’avenue Stoletovsky. Selon les informations rapportées par les autorités russes et reprises par plusieurs médias, l’engin aurait été caché dans une poubelle avant le passage de Shageev. Des témoins cités dans la presse ont indiqué que l’ancien officier montait des escaliers avec un ami au moment de l’explosion. Il a été mortellement touché.

Le FSB a d’abord communiqué sur l’affaire sans donner les noms de la victime et de la femme interpellée. Le service russe a indiqué qu’un militaire avait été tué et qu’une citoyenne russe née en 1994 avait été placée en détention. Des médias ont ensuite identifié les deux personnes comme Shageev et Reut.

Les services de sécurité russes accusent la suspecte d’avoir préparé l’attaque à la demande des renseignements ukrainiens. Cette implication présumée de l’Ukraine n’a pas été établie de manière indépendante. Kiev n’avait pas revendiqué l’opération dans les informations disponibles après l’explosion.

La victime avait changé de camp après l’annexion de 2014

Shageev commandait le Zaporizhzhia, qui était alors l’unique sous-marin de la marine ukrainienne, lorsque les forces russes ont pris le contrôle de la Crimée en mars 2014. Quelques jours avant son changement de camp, l’agence ukrainienne Ukrinform lui attribuait encore une déclaration dans laquelle il affirmait vouloir rester fidèle à son pays : « Nous tiendrons jusqu’au dernier homme, mais nous ne céderons pas l’Ukraine. »

Shageev a finalement rejoint les forces russes après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Sa carrière s’est poursuivie au sein de la flotte russe de la mer Noire. En juillet 2022, le Bureau d’État d’enquête ukrainien a annoncé le soupçonner de haute trahison. Selon cet organisme, l’ancien commandant occupait alors un poste de commandant adjoint au sein de la 4e brigade de sous-marins russe. Cette procédure avait été engagée huit ans après son passage dans les forces de Moscou.

Le rôle présumé de Reut reste soumis à l’enquête

Les autorités russes attribuent à Reut la pose de l’engin explosif et affirment qu’elle aurait reçu des instructions des services ukrainiens. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de vérifier indépendamment cette chaîne de commandement.

La profession attribuée à la suspecte nécessite également une précaution. Sa présentation comme escort provient de plusieurs médias, mais cette activité n’apparaissait pas dans les premières informations officielles communiquées par le FSB.

L’enquête russe doit déterminer les conditions dans lesquelles l’explosif a été préparé et placé à Sébastopol ainsi que les éventuels soutiens dont la suspecte aurait bénéficié. À ce stade, son implication dans l’attentat et l’intervention des renseignements ukrainiens restent des accusations portées par les autorités russes.