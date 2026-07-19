Bénin : Abomey-Calavi sous les eaux, Nathanaël Koty sur le terrain.

Près de 500 habitants d’un quartier de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, ont vu leurs habitations et leurs voies d’accès envahies par les eaux après les fortes pluies de ces derniers jours. Le jeudi 16 juillet 2026, le maire Nathanaël Koty s’est rendu dans plusieurs zones sinistrées pour évaluer les dégâts et annoncer les premières réponses de la municipalité.

Selon la mairie d’Abomey-Calavi, cette visite de terrain a réuni le chef d’arrondissement de Godomey, le commissaire de l’arrondissement, des conseillers communaux, des élus locaux et des responsables techniques de la commune. La délégation a parcouru plusieurs quartiers affectés afin d’échanger avec les riverains et d’apprécier l’ampleur de la situation.

Dix quartiers inspectés

La tournée a conduit les autorités à Aglouza Carrefour, Cocotomey, Cococodji Belle Vie, Cococodji Carrefour Hèvié, Cococodji Aclakou, Cococodji CEG Méridien, Togbin Kpevi, Togbin Daho, Togbin Fandji et Maria Gléta.

Au cours des constatations, les responsables municipaux ont observé des voies rendues impraticables et des habitations encerclées par les eaux. D’après la mairie, un secteur compte près de 500 personnes directement affectées par les inondations, une situation qui perturbe les déplacements et les activités quotidiennes des populations.

Face aux habitants, Nathanaël Koty a indiqué que des actions d’urgence avaient été engagées. Selon ses déclarations, ces interventions concernent le drainage des eaux, la remise en état des infrastructures dégradées et des dispositions destinées à réduire les effets des prochaines intempéries. « Des plans d’urgence ont été déclenchés », a fait savoir l’autorité communale.

Appel au civisme des habitants

Le maire a également insisté sur les comportements qui, selon la mairie, aggravent les inondations. Il a appelé les populations à éviter de jeter des déchets dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, rappelant que leur obstruction favorise les débordements lors des épisodes de fortes pluies. « Préservez les canalisations », a-t-il demandé aux riverains.

Les autorités communales ont aussi attiré l’attention sur l’occupation des voies publiques par des matériaux de construction. Selon Nathanaël Koty, le stockage de sable, de gravillons ou de briques sur les artères compromet la circulation et peut accentuer les difficultés d’écoulement des eaux.

Une commune régulièrement confrontée aux inondations

Abomey-Calavi figure parmi les communes du Bénin les plus exposées aux inondations pendant les saisons pluvieuses. La forte urbanisation, l’insuffisance de certains ouvrages d’assainissement et l’occupation de zones inondables sont régulièrement citées parmi les facteurs qui favorisent ces épisodes. Chaque année, les autorités locales mènent des opérations de curage des caniveaux et de sensibilisation afin de limiter les conséquences des fortes précipitations sur les populations.