Bénin : La visite médicale pour le concours douane se tient le 17 août

Les candidats déclarés admissibles au concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires des Douanes pour le compte de l’année 2024 seront fixés le 17 août prochain sur leur état de santé et leur aptitude à exercer la fonction. À travers un communiqué officiel, le directeur général des douanes informe les personnes retenues que la phase des examens médicaux se tiendra le lundi 17 août 2026 au Centre Médico-Social de Cotonou.

L’ensemble des candidats figurant sur la liste d’admissibilité est attendu au Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou. L’administration douanière insiste sur le respect strict des dispositions pratiques : heure de rassemblement : 06 heures précises, document obligatoire : Une pièce d’identité originale en cours de validité. Aucun retard ne sera toléré sur le site averti l’administration douanière.

La visite médicale constitue une phase éliminatoire majeure, visant à vérifier l’aptitude physique et sanitaire des futurs agents avant leur incorporation.

Pour consulter la liste nominative reprise en annexe du communiqué ou pour toute demande de renseignement supplémentaire, les candidats sont invités à se rapprocher directement de la Direction générale des Douanes à Cotonou ou des différentes directions régionales réparties sur le territoire national.