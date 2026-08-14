Bénin : la dette publique a augmenté de 650 milliards F CFA depuis fin 2025

La dette publique béninoise s’est établie à 9 122,2 milliards F CFA à la fin du mois de juin 2026, représentant 50,1 % de la richesse nationale produite. Ce chiffre marque une progression de 650 milliards F CFA comparé au niveau de fin décembre 2025, alors fixé à 8 472,2 milliards F CFA, d’après les données du Bulletin statistique de la dette publique relatif au deuxième trimestre 2026, rendu public le 11 août par la Caisse autonome de gestion de la dette (Cagd).

Une hausse portée par les décaissements extérieurs

Sur le seul deuxième trimestre, l’encours s’est accru de 94,5 milliards F CFA, succédant à un niveau de 9 027,7 milliards enregistré à la fin du premier trimestre. Cette progression tient avant tout aux décaissements effectués sur les emprunts libellés en devises, qui s’élèvent à 905,8 milliards F CFA à fin juin. Ce montant se compose de 381,6 milliards provenant de bailleurs multilatéraux et de 478,8 milliards liés aux émissions internationales lancées en janvier 2026. Par ailleurs, l’État a levé 86,7 milliards F CFA en titres du Trésor sur le marché régional de l’Uemoa.

Quant aux nouveaux accords de financement conclus durant le premier semestre, ils portent sur 578,2 milliards F CFA en devises et 139,7 milliards en monnaie locale — des volumes qui dépassent les sommes effectivement versées, seules ces dernières étant reflétées dans l’encours, précise la Cagd.

Une dette dominée par les financements extérieurs

La composition du portefeuille demeure largement influencée par les bailleurs internationaux. La part extérieure de la dette atteint 7 275,9 milliards F CFA, soit 79,8 % de l’ensemble, contre 1 846,3 milliards pour la composante intérieure. Les investisseurs non-résidents possèdent 89 % du stock global de la dette publique. Dans le détail de la dette extérieure, les organismes multilatéraux comptent pour 47,1 %, les créanciers commerciaux pour 44,9 % et les partenaires bilatéraux pour 8,0 %. La monnaie européenne reste la plus représentée, avec 63,8 % de l’encours, suivie du franc CFA (20,2 %) puis du billet vert (9,2 %).

Pour ce qui est de la dette intérieure, les titres publics en constituent 79,9 %. On y dénombre 70 emprunts obligataires actifs, pour un montant cumulé de 1 475,6 milliards F CFA, avec un taux d’intérêt moyen de 5,7 % et une échéance résiduelle moyenne de 4,9 ans.

Aucun arriéré signalé

Le service de la dette a coûté 580,7 milliards F CFA au premier semestre, réparti entre 384,1 milliards de remboursement du principal et 196,6 milliards de charges financières. Aucun arriéré de paiement n’est signalé à fin juin, y compris sur les prêts rétrocédés aux entreprises publiques, indique la Cagd. Le taux d’endettement, qui était de 50,0 % à fin 2025, avait reculé à 49,6 % à fin mars avant de remonter à 50,1 % à fin juin. Ce niveau reste sous le plafond communautaire de l’Uemoa, fixé à 70 % du PIB.

En 2021, le Bénin avait été le premier pays africain à émettre un eurobond indexé sur les objectifs de développement durable, une opération saluée à l’époque comme une référence pour le financement souverain sur le continent. Les émissions internationales réalisées en janvier 2026, pour près de 479 milliards F CFA, traduisent la continuité de cette stratégie de recours aux marchés financiers internationaux.