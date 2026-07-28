Bénin : Énergie BBC remporte les titres masculin et féminin de la YouZou Ligue Pro

Cotonou a accueilli, au Hall des Arts, Loisirs et Sports, les finales de la YouZou Ligue Pro 2025-2026. Au terme du Final Four, Énergie BBC a remporté les championnats masculin et féminin, confirmant sa domination sur le basketball béninois. Selon les résultats officiels de la compétition, les hommes ont battu ASPAC BBC (58-55), tandis que les dames ont pris le dessus sur Élan Coton BBC (52-50).

Cette double consécration intervient à l’issue d’une saison marquée par les Play-offs et le Final Four, organisés par la Ligue Professionnelle de Basket avec l’appui de la Fédération béninoise de basketball (FBBB).

Une finale masculine décidée dans les dernières minutes

La finale chez les hommes a opposé deux formations qui avaient confirmé leur régularité tout au long de la saison. Vainqueur d’Élan Coton BBC en demi-finale, ASPAC BBC espérait décrocher le trophée face au champion en titre.

La rencontre est restée serrée du début à la fin. Les deux équipes se sont répondu au tableau d’affichage, avec une forte intensité défensive qui a limité les occasions de marquer. Selon les organisateurs, Énergie BBC a fait la différence dans les dernières possessions pour s’imposer 58 à 55 et conserver sa couronne nationale.

Ce succès permet au club de confirmer son statut parmi les références du championnat béninois. Depuis la professionnalisation progressive de la Ligue, les confrontations entre Énergie BBC et ASPAC BBC figurent régulièrement parmi les affiches les plus disputées de la saison.

Les dames d’Énergie BBC confirment leur domination

La finale féminine a également offert un duel équilibré entre Énergie BBC et Élan Coton BBC. Les deux équipes se sont neutralisées pendant une grande partie de la rencontre avant que les Électriciennes ne prennent un léger avantage dans les instants décisifs.

Le score final, 52 à 50, illustre l’équilibre des débats. Cette victoire offre au club un second trophée lors de cette édition 2025-2026 et complète un doublé réalisé sur la même journée.

Selon les résultats publiés à l’issue du Final Four, Énergie BBC termine ainsi la saison en remportant les deux principaux titres nationaux.

Nassarath Arouna désignée meilleure joueuse de la finale

La performance individuelle de Nassarath Arouna a marqué la finale féminine. L’intérieure d’Énergie BBC a été désignée meilleure joueuse (MVP) après avoir compilé 24 points et 24 rebonds. Les statistiques communiquées par les organisateurs lui attribuent également 41 interceptions, une performance présentée comme déterminante dans le succès de son équipe.

Selon les responsables de la compétition, cette édition de la YouZou Ligue Pro confirme la progression du championnat béninois, avec un niveau de jeu jugé plus relevé durant la saison régulière comme pendant les phases finales.

Ce bilan est également perçu comme un résultat positif pour la FBBB dirigée par le Dr Ismahinl Onifadé. À titre de contexte, le basketball béninois poursuit sa structuration depuis plusieurs saisons avec la professionnalisation du championnat national, un chantier destiné à renforcer la compétitivité des clubs et à favoriser l’émergence de joueurs capables d’évoluer sur la scène continentale.