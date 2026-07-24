Mondial 2026 : Mbappé flashé à 36 km/h, le joueur le plus rapide du tournoi

La Coupe du monde 2026 s’est terminée avec un classement inédit des joueurs les plus rapides du tournoi, dominé par Kylian Mbappé. Selon les données officielles de la FIFA, le capitaine de l’équipe de France a atteint une vitesse de 37,61 km/h, ce qui lui permet de devancer le Suédois Anthony Elanga (37,16 km/h) et le Néerlandais Micky Van de Ven (36,77 km/h).

Cette performance confirme une nouvelle fois les qualités athlétiques de l’attaquant français, déjà considéré depuis plusieurs années comme l’un des footballeurs les plus explosifs de la planète. Si les Bleus n’ont pas réussi à décrocher un nouveau titre mondial, Mbappé quitte la compétition avec deux distinctions majeures : meilleur buteur du tournoi et joueur le plus rapide de cette édition.

Une vitesse qui s’appuie sur des qualités physiques rares

La pointe enregistrée à 37,61 km/h ne constitue pas une surprise pour les observateurs. Depuis ses débuts au plus haut niveau, Kylian Mbappé est reconnu pour son accélération exceptionnelle, sa capacité à atteindre sa vitesse maximale en quelques foulées et sa faculté à conserver une allure très élevée tout en conduisant le ballon.

Les spécialistes de la préparation physique soulignent régulièrement que son efficacité ne repose pas uniquement sur sa vitesse de pointe. Son explosivité sur les premiers mètres, la fréquence de ses appuis, sa coordination gestuelle et son excellent rapport poids-puissance lui permettent de faire la différence face aux défenseurs dans les phases de transition.

Ces caractéristiques expliquent pourquoi l’international français figure régulièrement parmi les joueurs les plus rapides des grandes compétitions internationales. Lors de précédentes saisons en club, plusieurs mesures avaient déjà enregistré des pointes supérieures à 37 km/h.

Trois Français dans le top 10

Les statistiques publiées à l’issue de la compétition montrent également la présence de trois joueurs français parmi les dix plus rapides du Mondial. Derrière Mbappé, Bradley Barcola occupe la septième place avec une vitesse de 36,32 km/h. Théo Hernandez apparaît au neuvième rang grâce à une pointe mesurée à 36,17 km/h. Anthony Elanga prend la deuxième place de ce classement, tandis que Micky Van de Ven complète le podium.

Un nouveau record personnel dans une carrière déjà historique

Même sans deuxième sacre mondial, Mbappé a marqué cette Coupe du monde sur le plan individuel. L’attaquant de Bondy est devenu le meilleur buteur de cette édition et a également renforcé son statut dans l’histoire de la compétition en occupant la première place du classement des buteurs de la Coupe du monde.

Selon les statistiques officielles de la FIFA, sa vitesse maximale de 37,61 km/h illustre une nouvelle fois son profil atypique. Peu de joueurs parviennent à associer une telle accélération à une répétition des sprints sur l’ensemble d’un match. Cette combinaison explique pourquoi il reste l’une des principales références du football mondial lorsqu’il s’agit des performances physiques à très haute intensité.

À 27 ans, l’attaquant français continue ainsi d’enrichir un palmarès individuel déjà impressionnant. Sa vitesse, longtemps considérée comme l’une de ses principales armes, demeure un élément déterminant de son jeu et un atout majeur face aux défenses les plus solides.