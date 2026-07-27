Cristiano Ronaldo et Thierry Henry unissent leurs forces devant la caméra pour « Day 1s »

Cristiano Ronaldo va coproduire et interpréter un rôle dans une nouvelle série télévisée dramatique consacrée au football britannique. Thierry Henry y apparaîtra également, selon des informations relayées le 27 juillet 2026.

Un agent de joueurs au cœur du scénario

La série, intitulée « Day 1s », suit le parcours fictif de Stanley Dalton, un agent de football influent. Ce personnage sera incarné par Damian Lewis, connu pour ses rôles dans Homeland et Billions. Le concept a été développé par Darren Dein, agent réel de Henry, ce qui explique en partie l’implication de l’ancien attaquant d’Arsenal dans le projet.

Âgé de 41 ans et toujours en activité à Al-Nassr, en Arabie saoudite, Ronaldo occupera la fonction de producteur exécutif tout en faisant des apparitions à l’écran. Il s’agit de sa première incursion notable dans la fiction télévisée après une carrière essentiellement construite sur les terrains de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus.

UR•Marv Studios, une structure lancée en 2026

Le projet est porté par UR•Marv Studios, la société de production que Ronaldo codirige avec le réalisateur Matthew Vaughn. Cette structure a été créée en début d’année 2026 dans l’objectif affiché de bousculer les codes du cinéma traditionnel. Vaughn a résumé son ambition en expliquant que Ronaldo avait créé sur le terrain des histoires qu’il n’aurait jamais pu écrire lui-même.

Une rivalité sportive devenue collaboration

L’association entre les deux anciens rivaux du championnat anglais ajoute une dimension particulière au projet. Pendant près d’une décennie, entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010, Ronaldo et Henry ont dominé la Premier League sous les couleurs respectives de Manchester United et d’Arsenal, avant de se retrouver adversaires en Liga sous les maillots du Real Madrid et du FC Barcelone. Cette rivalité sportive avait nourri pendant plus de quinze ans les comparaisons entre les deux attaquants, aux côtés de celle, plus tardive, opposant Ronaldo à Lionel Messi. Aucune date de diffusion ni chaîne de diffusion n’a pour l’instant été précisée. Le nombre d’épisodes et la durée du tournage restent également inconnus à ce stade.

Henry, de son côté, a mis fin à sa carrière de joueur professionnel en 2014 après un passage aux New York Red Bulls, avant de se tourner vers le journalisme sportif et le coaching. Il occupe actuellement un poste d’adjoint au sein du staff technique de la Belgique, tout en intervenant régulièrement comme consultant pour Fox Sports lors des grandes compétitions internationales, dont la Coupe du monde 2026.