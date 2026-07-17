Bénin : il attirait ses victimes en leur promettant des billets neufs

Un homme poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie a été placé sous mandat de dépôt le jeudi 16 juillet 2026 à Porto-Novo, après sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe. Selon la Police républicaine, trois mandats de dépôt ont été décernés contre le suspect, identifié par les initiales Z.D.I.

L’enquête, conduite par le commissariat de l’arrondissement de Honvié, dans la commune d’Adjarra, attribue au mis en cause plusieurs faits présumés de faux en écriture privée et d’escroquerie. Les investigations ont été engagées après les plaintes déposées par plusieurs victimes.

Deux procédés utilisés selon la Police républicaine

D’après les informations publiées par la Police républicaine, le suspect aurait développé un premier système consistant à proposer la revente de billets de banque neufs. Il faisait croire à ses interlocuteurs qu’il pouvait obtenir ces coupures auprès d’établissements bancaires afin de les revendre à des personnes préparant des cérémonies traditionnelles, où les billets neufs sont souvent recherchés.

Toujours selon la même source, il promettait à ses victimes des bénéfices importants sur ces opérations. Convaincus de réaliser une transaction rentable, plusieurs plaignants lui auraient remis des fonds. Le montant total des sommes collectées dans ce volet de l’affaire est estimé à une dizaine de millions de francs CFA.Les enquêteurs indiquent que le suspect évoquait « une opération lucrative » afin d’obtenir la confiance de ses interlocuteurs.

Des promesses de voyage vers le Canada

Les investigations font également état d’un second procédé. Cette fois, le mis en cause aurait proposé à d’autres personnes de faciliter leurs démarches de voyage vers le Canada. Il leur aurait assuré pouvoir « mouvementer leurs comptes bancaires » pour satisfaire certaines exigences financières liées aux procédures de demande de visa.

Selon la Police républicaine, près de douze millions de francs CFA auraient ainsi été perçus auprès de plusieurs victimes dans le cadre de ces promesses. Aucune des prestations annoncées n’aurait finalement été exécutée.

Interpellé la semaine précédente par les éléments du commissariat de Honvié, le suspect a été présenté au parquet le 15 juillet 2026. À l’issue de cette procédure, trois mandats de dépôt ont été délivrés et il a été écroué dans l’attente de son jugement.

Une enquête ouverte après plusieurs plaintes

L’affaire a débuté lorsque plusieurs personnes estimant avoir été trompées ont saisi les services de police. Les investigations ont permis de rapprocher les différentes plaintes et d’identifier un mode opératoire commun, selon les autorités.

Au Bénin, les services de la Police républicaine rappellent régulièrement les risques liés aux promesses de gains rapides, aux offres de migration non officielles et aux opérations financières réalisées en dehors des circuits bancaires reconnus. Ces dernières années, plusieurs dossiers d’escroquerie portant sur des promesses de voyage ou de faux investissements ont donné lieu à des poursuites devant les juridictions du pays.