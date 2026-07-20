Bénin : Il viole une fillette et écope de 10ans de prison

Un nouveau numéro des Échos de la CRIET revient sur une affaire de viol sur mineure déjà jugée afin de sensibiliser le public aux violences sexuelles faites aux enfants. Présentée par Flore Djinou, secrétaire exécutive de l’Institut National de la Femme (INF), cette capsule retrace les faits et rappelle la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Diffusée dans un objectif de prévention, cette édition met en avant les risques auxquels peuvent être confrontés les enfants, y compris dans leur environnement de proximité. Elle insiste également sur les conséquences judiciaires encourues par les auteurs de telles infractions.

Une affaire survenue à Semè-Kpodji

L’histoire évoquée dans cette capsule remonte au 10 juin 2025 dans l’arrondissement d’Ekpê, commune de Semè-Kpodji, dans le département de l’Ouémé. Selon les éléments rappelés dans la vidéo, une fillette de 10 ans, envoyée par sa mère pour effectuer une course, aurait été abordée par un conducteur de taxi-moto vivant dans le même quartier. Profitant de cette relation de voisinage, l’homme l’aurait conduite de force dans son domicile où il aurait commis un viol, malgré la résistance de l’enfant.

À la suite des faits, le ministère public a engagé des poursuites. L’Institut National de la Femme s’est constitué partie au procès aux côtés de la victime.

Une condamnation confirmée par la CRIET

La capsule rappelle que le tribunal avait reconnu le prévenu coupable et l’avait condamné à dix ans de réclusion criminelle ferme. La décision était également assortie d’une amende d’un million de FCFA, de 500 000 FCFA de dommages et intérêts au profit de la victime ainsi que d’un franc symbolique en faveur de l’Institut National de la Femme.

Le condamné avait ensuite exercé un recours devant la chambre d’appel de la CRIET dans l’espoir d’obtenir une réduction de sa peine.

Selon les informations rappelées dans les Échos de la CRIET, la juridiction d’appel, le 20 mai 2026, a confirmé « en toutes ses dispositions » le jugement rendu en première instance, maintenant ainsi l’ensemble des sanctions prononcées.

Un message de prévention destiné aux familles

Au-delà du rappel du verdict, cette nouvelle capsule poursuit un objectif de sensibilisation. Elle invite les parents et les communautés à rester attentifs à la sécurité des enfants, même lorsque ceux-ci sont en présence de personnes connues de leur entourage.

À travers ce format, l’Institut National de la Femme entend rappeler que les violences sexuelles sur mineurs sont sévèrement réprimées et encourager une vigilance permanente. « La vigilance doit être absolue », souligne la capsule, qui met en garde contre les abus pouvant être commis sous couvert d’une relation de confiance.

Avec cette nouvelle édition des Échos de la CRIET, l’INF poursuit ainsi sa campagne d’information en s’appuyant sur des décisions de justice déjà rendues pour renforcer la prévention et sensibiliser le public aux violences basées sur le genre et aux atteintes aux droits des enfants.