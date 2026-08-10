Bénin : les enseignants appelés à respecter la pré-rentrée 2026-2027 sous peine de sanctions

Des procédures disciplinaires sont prévues contre les enseignants qui seront absents de leur poste durant la pré-rentrée scolaire, prévue du 7 au 11 septembre 2026 au Bénin. Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP) a adressé une note aux directions départementales pour rappeler cette obligation.

Une note adressée aux directions départementales

Dans ce courrier daté du 31 juillet 2026, le Directeur de Cabinet du MEMP, Déwanou Avodagbe, s’adresse aux Directrices et Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP), ainsi qu’aux chefs de circonscription scolaire (CCS) et aux directeurs d’écoles. Le document pointe des absences répétées d’enseignants durant cette période, attribuées soit à un manque d’information, soit à des justifications jugées peu crédibles. Ces absences retarderaient, selon la note, le lancement des activités pédagogiques dès le premier jour de classe.

Pour y remédier, les responsables locaux sont chargés d’organiser des séances de sensibilisation à chaque échelon hiérarchique, portant sur le programme détaillé de la pré-rentrée et sur l’obligation de présence des enseignants comme des élèves. Un compte rendu de ces réunions et de l’état de préparation dans chaque circonscription doit parvenir à la Direction de l’Enseignement Primaire au plus tard le vendredi 4 septembre 2026.

Le calendrier scolaire 2026-2027

Cette mise en garde intervient à quelques semaines de la rentrée officielle, fixée au lundi 14 septembre 2026, après une semaine de pré-rentrée administrative et pédagogique. L’arrêté interministériel signé le 28 juillet 2026 organise l’année en trois trimestres : le premier court du 14 septembre au 18 décembre 2026, suivi de congés jusqu’au 3 janvier 2027 ; le deuxième s’étend du 4 janvier au 24 mars 2027, avec une semaine de détente du 19 au 28 février. L’année scolaire doit s’achever le 25 juin 2027, avant des grandes vacances allant jusqu’au 12 septembre 2027, date à laquelle débutera la reprise pédagogique de l’exercice suivant, déjà programmée au 13 septembre 2027. C’est dans ce cadre fixé par arrêté que le ministère entend garantir, dès les premiers jours, une application stricte du calendrier auprès du personnel enseignant.

Des sanctions annoncées contre les absences

Une mission de contrôle sera menée sur le terrain durant toute la semaine de pré-rentrée, du 7 au 11 septembre 2026, pour vérifier la présence effective des enseignants. Selon la note ministérielle, des procédures disciplinaires appropriées seront enclenchées à l’encontre des agents absents constatés lors de cette mission. Le Directeur de Cabinet demande aux responsables départementaux de veiller à l’exécution sans faille des présentes instructions.

Cette instruction fait suite à des difficultés déjà observées les années précédentes, où le démarrage effectif des cours dans certaines écoles avait été retardé par l’absence d’une partie du personnel enseignant durant la semaine préparatoire. Le ministère rappelle aux enseignants que l’observance de la pré-rentrée n’est plus une simple recommandation, mais une obligation dont le non-respect expose désormais à des sanctions.