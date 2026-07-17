Bénin : le maire de Cotonou annonce une centaine de toilettes publiques en chantier

Cent sites accueilleront prochainement des toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Le maire Luc Gnacadja l’a annoncé le 16 juillet sur la chaîne de télévision SRTB, précisant que les travaux ont déjà commencé sur plusieurs emplacements.

Une centaine de chantiers déjà lancés

Le maire a précisé que le marché attribué à ce programme est effectif et que six ouvrages sont d’ores et déjà identifiés. Des prototypes ont été réalisés avant le lancement généralisé des chantiers. Cotonou compte 165 quartiers ; les 100 premiers sites retenus permettront donc de couvrir, selon les mots du maire, « deux tiers des quartiers » dès cette étape. Une seconde phase doit ensuite étendre le dispositif à l’ensemble de la ville, avec parfois deux équipements par quartier lorsque plusieurs zones d’activité s’y trouvent.

Pour compléter le maillage fixe, la mairie discute avec des entreprises locales disposées à déployer des toilettes mobiles dans les secteurs à forte affluence lors d’événements ponctuels. Ce type d’installation existe déjà en ville mais reste insuffisant, a reconnu le maire.

Des équipements pensés contre le vandalisme

Au-delà du nombre d’installations, Gnacadja a insisté sur la nécessité d’un entretien quotidien. Il souhaite que ces lieux soient nettoyés chaque jour et gérés selon un modèle qui décourage les dégradations plutôt que de les subir. L’objectif affiché dépasse la fonction sanitaire : le maire veut faire de ces toilettes des espaces respectueux de la dignité des usagers, et non de simples lieux d’aisance.

Gestion des déchets associée au projet

Le maire a relié cette annonce à la question de la propreté urbaine dans son ensemble. Il a rappelé que la société SGDS gère déjà des points de collecte des ordures à Cotonou, un dispositif que la municipalité entend multiplier, en particulier dans les zones d’activité économique. Pour lui, jeter ses déchets dans la rue ne peut plus être justifié par l’absence de poubelle, chaque habitant devant, selon ses termes, « considérer que le déchet qu’il produit » relève de sa propre responsabilité. En attendant l’installation complète de ces infrastructures, il invite les riverains à conserver leurs ordures chez eux ou à les déposer aux points déjà disponibles. Le calendrier précis d’achèvement de la première phase n’a pas été communiqué par la mairie.