Bénin : les usagers invités à éviter le pont de Djonou à Godomey

La circulation reste fortement perturbée à Abomey-Calavi. Dans un communiqué diffusé ce mercredi sur sa page Facebook, la Police républicaine a annoncé le maintien de mesures de déviation autour du pont de Djonou, à Godomey, en raison des travaux engagés après les dégâts provoqués par les récentes intempéries. Les usagers sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs afin de limiter les embouteillages.

Des itinéraires de contournement recommandés

La Police républicaine précise que les automobilistes venant d’Abomey-Calavi et circulant en direction de Godomey doivent quitter l’axe principal au niveau des carrefours Kpota, Bidossessi ou IITA. Ils peuvent ensuite rejoindre le carrefour Hêvié par la voie dédiée ou utiliser les déviations aménagées vers les ponts de Cocotomey et de Womey.

« Les fonctionnaires de police sont déployés pour orienter et assister les usagers de la route », indique l’institution dans son message. Ces dispositions visent à faciliter la circulation pendant les travaux en cours sur le pont de Djonou, dont l’état s’est dégradé après le débordement des eaux.

Des mesures prises après les fortes pluies

Ce nouveau communiqué intervient quelques jours après les importantes précipitations qui ont frappé Abomey-Calavi le 30 juin 2026. Dans un précédent communiqué, le ministère du Cadre de vie et des Transports avait confirmé que les inondations avaient fortement perturbé le trafic dans plusieurs secteurs de la commune.

Trois zones avaient alors été identifiées comme particulièrement touchées : le pont de Houédonou, où l’accès depuis Calavi était devenu impraticable en raison des eaux stagnantes, le carrefour IITA, point de passage important vers le nord de l’agglomération, ainsi que la route inter-États reliant le Bénin au Togo via Ouidah, fréquentée quotidiennement par un important trafic de voyageurs et de marchandises. Le ministère avait également signalé qu’un incendie survenu dans la matinée dans le secteur concerné avait été rapidement maîtrisé et ne constituait plus un obstacle aux opérations de rétablissement de la circulation.

Les travaux se poursuivent

Les nouvelles déviations annoncées par la Police républicaine s’inscrivent dans la continuité des mesures prises après ces intempéries afin de sécuriser les déplacements et de permettre l’exécution des travaux sur le pont de Djonou. À ce stade, aucune date de réouverture normale de cet axe n’a été communiquée. Les autorités invitent les usagers à respecter les itinéraires de déviation et les indications des agents déployés sur le terrain jusqu’à la fin des travaux.